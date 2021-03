Vacinação provoca queda de 95% nos casos em lares de idosos de Espanha

Os lares de idosos, muito atingidos há um ano durante a primeira vaga da epidemia, registaram 4.439 casos de covid-19 entre 18 e 24 de janeiro último e apenas 215 entre 15 e 21 de fevereiro de 2021, de acordo com um relatório do Instituto de Maiores e Serviços Sociais (Imserso), uma agência governamental espanhola, publicado na terça-feira à noite.

Por outro lado, o número de mortes confirmadas de covid-19 caiu 77% durante o mesmo período nos lares espanhóis para a terceira idade, de 673 para 157.

Esta queda acentuada no número de casos e de mortes em lares de idosos coincide com o início da administração da segunda dose de vacina, em meados de janeiro.

A campanha de vacinação começou no final de dezembro em Espanha para os residentes e profissionais dos lares de idosos.

A vacinação está atualmente a decorrer num contexto de declínio global acentuado do número de casos no país, onde as restrições sanitárias mais apertadas nas últimas semanas ajudaram a travar a terceira vaga da pandemia.

No relatório divulgado, o Governo também estima em 29.408 o número de mortes com covid-19, nos lares de idosos, confirmados por um teste ou por suspeitas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia.

Mais de 1,2 milhões de pessoas em Espanha já receberam as duas injeções de uma vacina contra a covid-19 e o Governo do socialista Pedro Sánchez tem por objetivo vacinar 70% dos 47 milhões de pessoas até ao final do verão.

De acordo com os números divulgados na terça-feira pelo Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia houve mais de 3,1 milhões de pessoas contagiadas e quase 70 mil mortes provocadas pela covid-19 no país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.430 pessoas dos 806.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.