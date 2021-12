"Vamos discutir à esquerda as soluções para o país", afirma Catarina Martins

Nuno André Ferreira - Lusa

A coordenadora do BE afirmou domingo nos Açores que "há poucas coisas tão parecidas com a direita do que uma maioria absoluta do PS", sendo necessário "discutir à esquerda soluções para o país".