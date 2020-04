Vila literária sem leitores obriga livrarias de Óbidos a procurar soluções

Sete anos depois de ter aberto as primeiras oito livrarias em Óbidos, José Pinho, da Livraria Ler Devagar, traça "cenários", trimestre a trimestre, para manter em funcionamento espaços tão diversos como um mercado biológico ou uma igreja transformada em livraria.

"Muitas destas livrarias dependem 80 ou 90% do turismo, que, mesmo depois de reabrirmos, vai demorar a retomar os seus fluxos", diz o livreiro que vai seguindo o evoluir da pandemia para definir as medidas que permitam manter o negócio.

Com seis trabalhadores em `lay-off` em Óbidos, e mais 13 em Lisboa, na Ler Devagar da LX Factory, José Pinho discute com os acionistas da empresa "um aumento de capital, na ordem dos 100.000 euros".

Dito assim, parece muito. Mas na realidade trata-se de um aumento de capital "em que cada um dos 147 acionistas entra com o que pode, uns com mil euros, outros com mais, outros com menos", explica.

Depois de "20 anos a pagar para trabalhar", José Pinho recusa qualquer apoio às livrarias "que não seja a fundo perdido", sustentando que, "se os livreiros tiverem de pedir um empréstimo, é a morte do artista".

Mafalda Milhões, que há 12 anos transformou a escola primária dos Casais Brancos, uma aldeia do concelho, na livraria Bichinho do Conto, sabe-o bem.

"Os problemas no mercado livreiro não são de agora" afirma, lembrando já ter passado pela "crise económica de 2008, que levou à falência de tantas livrarias" e da qual, "as que ficaram, ainda estão a recuperar".

No Bichinho do Conto, um projeto familiar, a resposta à crise fez-se com um serviço assente na filosofia de que o que faz uma livraria não é uma porta aberta para vender livros, mas um espaço "de partilha entre livreiros, autores e leitores, onde se contam histórias, que vive da relação entre as pessoas", conta Mafalda.

Enquanto responsável pelo projeto, Mafalda Milhões, nele tem investido, ao longo dos anos, "parte do dinheiro ganho com a ilustração ou com as formações e curadorias" que vai realizando no país e no estrangeiro.

Em tempo de confinamento imposto pela pandemia, continua em casa as ilustrações e a preparação de edições e de projetos que hão de avançar quando o vírus permitir o regresso à atividade.

"Desistir jamais", diz Mafalda para quem "as livrarias são projetos de vida e de resistência", defendendo que os livreiros "têm de ser proativos e arranjar soluções".

Luis Gomes, Alfarrabista, já o faz desde que em junho de 2019 transferiu a Artes & Letras, despejada do Chiado, em Lisboa, para a livraria da Adega, em Óbidos, onde prossegue o negócio de 30 anos.

"A estratégia foi reduzir custos para nos adaptarmos à magreza do negócio", lembra o alfarrabista que na vila literária conseguiu, por parte da autarquia, "condições bastante simpáticas" e que, desde o início da pandemia, está isento do pagamento de rendas.

Com a livraria fechada, é a partir de casa que mantém a relação com os clientes de sempre. "Escrevo cartas, a informar sobre os livros que sei que lhe podem interessar, a outros telefono, vamos sabendo uns dos outros, porque na Artes e Letras as pessoas entram clientes e saem amigos", conta.

Já o futuro, é uma incógnita.

"Temos de esperar pelo fim da pandemia e pensar bem se vale a pena continuar, se temos de nos adaptar a novas realidades e novas tecnologias", afirma, mantendo que, em todo o caso, a Artes & Letras terá sempre que "ser um projeto de interesse para a comunidade local".

Daí também a defesa dos três livreiros de que as autarquias possam desenvolver localmente respostas que podem passar "pela aquisição de livros para as bibliotecas e instituições concelhias", ou a encomenda de eventos ligados ao livro, "em que as pessoas que os desenvolvem e os autores sejam pagos".

A necessidade de medidas para responder à crise levou à criação da Rede de Livrarias Independentes (RELI), que, numa carta aberta subscrita por mais de meia centena de livreiros de todo o país, propôs ao Governo e autarquias iniciativas de apoio como campanhas de promoções, feiras do livro e lançamentos, compras institucionais e ajudas ao pagamento das rendas e seguros de salários, para garantir um rendimento mínimo aos livreiros.

A construção de um `site` com venda `online` e georreferenciação das livrarias aderentes à RELI, é outras das soluções que os livreiros estão a equacionar para responder às dificuldades.

Mas em tempo de pandemia, defende Mafalda Milhões, "o setor também tem de aproveitar para repensar questões éticas e exigir outro caminho", que passe pela obrigatoriedade de instituir preços fixos para os livros, impedindo as grandes cadeias de fazer descontos superiores à margem dada pelas editoras aos livreiros.

Óbidos, Vila Literária faz parte da rede das cidades criativas da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), desde 2015.