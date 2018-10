Artista Irene González venceu Prémio Novo Talento da feira de arte Drawing Room Lisboa

Lusa12 Out, 2018, 18:29 | Cultura

A 1.ª edição do Drawing Room Lisboa, feira de arte contemporânea especializada em desenho, reúne 50 artistas e 19 galerias de Portugal, Espanha, Grécia, França, Alemanha, Brasil e Colômbia, abriu na quinta-feira e termina no domingo.

Irene González, nascida em Málaga em 1988, é a vencedora do Prémio Novo Talento Desenho -- Drawing Room Lisboa & Viarco, realizado em parceria com a Fábrica Portuguesa de Lápis Viarco.

Aberto a todos os artistas em início de carreira que participam da Drawing Room Lisboa, o prémio consiste numa residência artística na Fábrica de Lápis Portuguesa, complementada com uma estadia na Oliva Factory, a que se junta um conjunto de ferramentas de desenho.

O prémio tem como objetivo, segundo Mónica Alvarez Careaga, diretora da feira, "valorizar o trabalho dos artistas que usam o papel como suporte para a criação artística, oferecendo-lhes a oportunidade de trabalhar em liberdade criativa, para dar corpo à sua arte".

Para a jovem artista, cuja obra apresenta uma influência da fotografia antiga com imagens alusivas à memória, "o prémio foi uma surpresa", e agradeceu "à Viarco e à Drawing Room Lisboa este reconhecimento".

"Entusiasma-me poder conhecer a Fábrica de Lápis Viarco, que é um dos fabricantes mais antigos da Europa e única aqui na Península Ibérica. Para alguém como eu cujo trabalho se baseia no desenho, tem um valor ainda mais significativo", disse a artista, citada pela organização, no comunicado hoje divulgado.

O prémio foi atribuído pelo júri constituído por Mónica Alvarez Careaga, diretora da Drawing Room Lisboa, José Vieira Araújo, administrador da Viarco -- Fábrica de Lápis, Eva Alvarez Torre, colecionadora de arte contemporânea, e Ivania Gallo, consultora de arte.

A artista vive e trabalha em Madrid, é licenciada em Belas Artes pela Universidade de Granada e possuiu um mestrado em Desenho - Criação, Produção e Difusão, feito em 2012.

Expôs individualmente nas galerias Silvestre (Madrid, 2017), Punto Rojo (Granada, 2014), Benot (Cádiz, 2014) e Galera Silvestre (Tarragona, 2014).

De acordo com a organização, entre os artistas presentes na feira destacam-se nomes como Ana Jotta, João Felino, José Loureiro, Luísa Cunha, Manuel San Payo, Maria José Cavaco, Martinho Costa, Miguel Palma, Nuno Henrique, Pedro A.H. Paixão, Pedro Cabrita Reis, Rui Moreira, Susana Gaudêncio e Vera Mota.

Está ainda previsto um programa paralelo, que irá incluir uma exposição, conversas, prémios, apresentação de livros e visitas guiadas.

Em foco nesta feira está o colecionismo do desenho contemporâneo, nomeadamente através da exposição "The Dangerous Plurality, Desenhos da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação PT", e um espaço editorial que apresenta um conjunto abrangente de livros de artista, edições em múltiplos e catálogos, apresentadas pelas editoras e livrarias especializadas - Gabinete, Meel Press, Mike goes west, Sistema Solar/Documenta e STET -- livros & fotografias -, coordenado por Filipa Valladares.

No sábado, irá decorrer, na Casa da Cerca -- Centro de Arte Contemporânea, em Almada, uma visita guiada às exposições "Uma Pequena História da Linha. Seleção de Desenhos da Coleção do Ar.co", com curadoria de Filipa Oliveira, e "A Luta Continua! 140 anos de Ilustração Portuguesa", com curadoria de Jorge Silva.

No domingo, também na Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes, terá lugar "O ensino do desenho", com a moderadora Maria do Mar Fazenda, curadora independente.