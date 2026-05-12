`Bandidos do Cante` com `Rosa` falham passagem à final do 70.º Festival da Eurovisão

Os 10 países que passaram à final foram a Grécia, a Finlândia, a Bélgica, a Suécia, a Moldávia, Israel, a Sérvia, a Croácia, a Lituânia e a Polónia.





Esta foi a 6.ª vez que Portugal não seguiu em frente, desde que o concurso passou a incluir semifinais.





A canção portuguesa foi a quinta a atuar, entre 15 países e incertezas nas casas de apostas quanto à sua sua passagem ou não à final.













A 2.ª semifinal terá lugar a 14 de maio. Será transmitida em diferido pela RTP a partir das 22h43. A final, sábado, voltará a ser em direto a partir das 20h00.





A principal notoriedade desta edição centrou-se, mais uma vez, na participação de Israel, acusado pela ONU de genocídio no território palestiniano da Faixa de Gaza, durante a resposta militar à invasão de 7 de outubro de 2023, operações que levaram à morte de pelo menos 72 mil pessoas e a milhares de deslocados.





A televisão pública da Eslovénia recusou transmitir o Eurofestival. E cinco países, Islândia, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Espanha, decidiram não concorrer, em protesto. O boicote foi o maior desde 1970.





A edição acolheu, por outro lado, a Bulgária, a Moldávia e a Roménia, regressadas após ausências em edições recentes. Este ano apresentam-se em competição 35 países.





Esta é também a terceira vez que a Áustria acolhe o concurso, depois de já o ter feito em 1967 e 2015, ambas também em Viena. A 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, ou Eurofestival, decorre em Viena de Áustria, no Wiener Stadthalle, na sequência da vitória de Johannes Pietsch com a canção «Wasted Love» no concurso de 2025. A sala tem capacidade para 16.152 espectadores.





Em Portugal, a maioria dos participantes anunciou em dezembro a recusa em representar Portugal na Eurovisão, caso vencessem o Festival da Canção, em protesto contra a participação de Israel no concurso.





Os cinco intépretes do grupo Bandidos do Cante não subscreveram o boicote.





Numa publicação nas redes sociais, antes ainda de vencerem o Festival da Canção, dia 7 de março de 2026, o grupo referiu que, “se um dia o público e o júri entenderem” que a canção que apresentarem “deve vencer”, irão “representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade”.