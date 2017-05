Cem artistas esperados no Encontro Português de Malabarismo na Lousã

Lusa 30 Mai, 2017, 09:20 | Cultura

As pré-inscrições terminam na quarta-feira, com desconto relativamente às inscrições no início do festival, mas a organização prevê que a maioria dos participantes no encontro acabe por aderir à chegada a Serpins, no distrito de Coimbra.

Na última edição, realizada no vizinho município de Góis, em 2014, inscreveram-se previamente dentro do prazo cerca de 30 malabaristas e circenses, "tendo marcado presença 120 participantes durante o programa", disse hoje à agência Lusa Detlef Schafft, fundador e diretor da companhia Marimbondo, que promove a iniciativa com apoio da Câmara Municipal da Lousã.

"O núcleo duro do evento vai funcionar no Parque de Campismo", junto ao rio Ceira, afirmou, indicando que os participantes são acomodados na quinta-feira e que os trabalhos começam no dia seguinte, 09 de junho, com a realização de `workshops` no pavilhão do Rancho Folclórico Flores de Serpins.

"Todos os dias, teremos `workshops` de artes circenses ao ar livre", adiantou o artista, nascido na Alemanha e radicado em Portugal há mais de 30 anos.

O Encontro Português de Malabarismo visa criar novos públicos para estas artes e promover uma atividade que é praticada "sobretudo por jovens", referiu.

"É importante a malta se juntar, criar laços e partilhar experiências e ensinamentos. O malabarismo está sempre em mudança e teve uma evolução muito grande nos últimos anos", disse Detlef Schafft.

Ainda para o segundo dia do programa, uma sexta-feira, realiza-se à noite uma sessão aberta ao público denominada "palco aberto", com o contributo de vários dos participantes.

No sábado, dia 10, às 18:00, os espanhóis Los Hermanos Moreno protagonizam "um espetáculo infantil que também pode interessar a adultos", segundo Detlef Schafft, no anfiteatro ao livre da vila da Lousã, no Parque Carlos Reis.

"Será uma hora ou mais de malabares, música, acrobacias, monociclo e magia", explicou.

Todos os espetáculos do programa "têm entrada livre", informou o organizador.

Também no sábado, às 22:00, a sede do Rancho Flores de Serpins acolhe a Gala do Novo Circo, com "uma dezena de números diferentes" e a passagem de cerca de 20 artistas pelo palco.

Duas horas depois, atua a banda Ska-Ca, constituída por cidadãos estrangeiros radicados na zona, que interpreta diferentes géneros musicais, como reggae, ska, soul e funky.

Patrocinado por duas empresas especializadas na produção de materiais para malabaristas, uma da Alemanha e outra da Suíça, o 11.º Encontro Português de Malabarismo encerra a um domingo, 11 de junho, às 14:00, com as "Olimpíadas do Malabarismo" e atribuição de prémios.

As anteriores edições do encontro decorreram em Lisboa, Oeiras, Albergaria-a-Velha, Góis e Lousã.