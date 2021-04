Conselho de Ministros. Governo aprova Estatuto do Trabalhador da Cultura

O estatuto dos profissionais da Cultura, reivindicado há décadas pelos trabalhadores do setor, foi esta quinta-feira aprovado numa reunião temática do Conselho de Ministros. Em cima da mesa, no encontro em Mafra, estiveram cerca de duas dezenas de diplomas relacionados com esta área, nomeadamente projetos de regulamentação como o da rede de teatros e cineteatros.