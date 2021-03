Covid-19. Bono Vox e Penelope Cruz juntos em campanha pró-vacinação

Bono: Where you live shouldn’t determine whether you get a Covid-19 vaccine. #Pandemica from @ONECampaign is an animated world we can’t let become a reality. We need vaccines everywhere – or the pandemic isn’t going anywhere. Go to https://t.co/NeDjqGLWZU #EndThePandemic pic.twitter.com/2ZzKQhBFbT — U2 (@U2) March 26, 2021

With a pandemic as dangerous as #COVID19, we can’t afford to leave anyone behind when it comes to vaccine access.



Watch the latest in our series #Pandemica, and join our fight to #EndThePandemic. https://t.co/UUCUfOYJya pic.twitter.com/bHHMUEZALC — ONE (@ONECampaign) March 30, 2021

, afirma David McNair, diretor da ONE, citado na Euronews.As animações pretendem atingir vários públicos e especialmente os mais novos.Sem acesso global a vacinas, a mortalidade duplica e o impacto na economia mundial pode atingir a perda de cerca de oito mil milhões de euros. As contas são de analistas da organização sem fins lucrativos ONE.McNair relembra o risco de as mutações do vírus poderem ganhar resistência às vacinas e continuar a atingir populações mais desfavorecidas. E alerta:Andrew Rae, ilustrador britânico, desenhou as personagens e explica a conceção das coloridas figuras: ""Foi por isso que criámos estas personagens meio estranhas, todas diferentes, sem recorrer a", acrescenta.A sérietem sete episódios de 30 segundos. Entre vários atores e atrizes, Kamul Nanjiani, Danai Gurira, Phoebe Robinson, Wanda Sykes, David Oyelowo dão a voz às personagens.