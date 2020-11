Covid-19. Mais de metade das escolas de dança em risco de fechar

De acordo com a Associação Nacional de Dança, 12% destes estabelecimentos de ensino artístico já fecharam portas, sendo que esta percentagem pode ser muito maior.



Um inquérito dirigido ao sector mostra que, pelo menos, 25 os quase cinco mil profissionais do setor já abandonaram a atividade, nos últimos meses.



As quebras de rendimento são significativas, pelo que estes profissionais pedem ao Governo uma atenção redobrada no ano que se aproxima.