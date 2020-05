Covid-19. Vigília junta em 16 cidades profissionais das artes

Atores, coreógrafos, produtores e técnicos juntam-se, numa vigília em 16 cidades do país, como forma de alertarem para o facto de terem ficado sem rendimentos devido à Covid-19. A Vigília Cultura e Artes sai à rua esta quinta-feira.” A questão é o ponto de partida para o protesto de atores, técnicos e gestores culturais, tendo como objetivo mostrar que o trabalhos das artes “continuam a existir”, apesar dos espaços culturais estarem atualmente encerrados e com a sua programação suspensa desde março.Esta vigília alerta para o facto de todos os profissionais da cultura e das artes “lê-se no manifesto na página do Facebook.A Vigília Cultura e Artes quer dar visibilidade a algumas propostas e reivindicações como a criação do estatuto do profissional da cultura, atribuição da devida legislação de todas as profissões que compõe o setor cultural, reformulação da lei referente ao regimes dos contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos, para que melhor se adeque à realidade do setor e repensar a taxação de impostos numa política cultural ajustada, onde os artistas de rua estejam também incluídos.A atriz Anaísa Raquel, um dos elementos da comissão organizadora da iniciativa, explicou que “





Além de Lisboa, a organização explica que foram criadas comissões de trabalhadores para que aconteçam vigílias semelhantes no Porto, Funchal, Faro, Caldas da Rainha, Setúbal, Almada, Aveiro, Évora, Vila do Conde, Coimbra e Santa Maria da Feira.A vigília será silenciosa e irá realizar-se por grupos de no máximo 10 pessoas, em turnos de 30 minutos, de forma a garantir o cumprimento do distanciamento social e das regras de seguranças e higiene exigidas pelas autoridades.Em resposta ao cancelamento e suspensão da atividade cultural para conter a pandemia da Covid-19, o Governo criou uma linha de apoio de emergência, com uma dotação inicial de um milhão de euros, reforçada entretanto com 700 mil euros, e que vai apoiar 311 projetos, em 1.025 pedidos recebidos. Foi ainda anunciado um apoio de 400 mil euros na área do livro e agilização de procedimentos no acesso a concursos de apoio ao cinema. Tudo isto considerado insuficiente por estes profissionais.O plano de desconfinamento, aprovado a 30 de abril pelo Governo, depois de o país ter estado sob estado de emergência, previa que as livrarias abrissem a 4 de maio, e os museus, monumentos e palácios no dia 18. Já”. No entanto, ainda não foram anunciadas as regras para essa reabertura.