Cronologia do ano

Janeiro

Dia 03

Linha SNS 24 bate recorde de chamadas atendidas num só dia, mais de 24 mil. Subida de atendimentos provoca um aumento nos tempos de espera.

Dia 06

Fernanda Torres é a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria mais cobiçada, a de filme dramático.

O Presidente da República de São Tomé de Príncipe demite o Governo de Patrice Trovoada por "assinalável incapacidade" de solucionar os "inúmeros desafios" do país e "manifesta deslealdade institucional". É substituído pelo ex-ministro das Finanças Américo Ramos.

Dias 09

O candidato às presidenciais em Moçambique Venâncio Mondlane regressa a Maputo sob fortes medidas de segurança, depois de dois meses e meio de contestação aos resultados que deram a vitória a Daniel Chapo. Cerca de uma semana depois, Chapo toma posse como quinto Presidente, sucedendo a Filipe Nyusi.

Dia 11

Agência Portuguesa do Ambiente revela que o mês de dezembro de 2024 foi o mais seco desde que há registos. Portugal teve uma precipitação de "apenas 2% do valor médio" contabilizado no período entre 1981 e 2010.

Dia 19

Entra em vigor uma trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que prevê a libertação em várias fases de dezenas de reféns israelitas mantidos pelo movimento islamita palestiniano, a libertação de centenas de prisioneiros palestinianos em Israel e o regresso a Gaza de centenas de milhares de pessoas.

Dia 20

Donald Trump é empossado como o 47.º Presidente dos Estados Unidos para um segundo mandato, numa cerimónia no Capitólio, em Washington.

Dia 22

O deputado do Chega Miguel Arruda, eleito pelos Açores, é constituído arguido por suspeita de furtar malas dos tapetes de bagagens nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada. Passa a deputado não-inscrito.

Dia 28

Primeira demissão no XXIV Governo Constitucional PSD/CDS-PP: sai o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. A demissão surge quatro dias depois de a RTP noticiar que Hernâni Dias criou duas empresas que podem vir a beneficiar com a nova lei dos solos.

REN revela que Portugal bateu recordes na produção de energia renovável no dia 27 e que no acumulado dos primeiros 27 dias deste ano o consumo de eletricidade foi abastecido com 72% de energia limpa.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeita conversações diretas com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, prevendo que sem a ajuda ocidental a Kiev o conflito terminaria em "dois meses".

Fevereiro

Dia 01

O luso-franco-israelita Ofer Kalderon é um dos três reféns libertados pelo Hamas, no âmbito de um acordo de cessar-fogo em Gaza.

Dia 05

Donald Trump anuncia plano para os Estados Unidos assumirem o controlo da Faixa de Gaza e reconstruir o território, depois de os palestinianos serem reinstalados noutros locais. Israel apoia o plano.

Dia 06

O deputado municipal do Chega em Lisboa Nuno Pardal renuncia ao cargo de vice-presidente da distrital do partido, após ter sido acusado pelo Ministério Público de dois crimes de prostituição de menores agravados.

Os últimos dois dos cinco evadidos da prisão de Vale de Judeus, em 07 de setembro de 2024, - o argentino Rodolfo Lohrman, de 59 anos, e o britânico Mark Roscaleer, de 36 - são recapturados em Espanha.

Luís Marques Mendes apresenta a candidatura às presidenciais de 2026 em Fafe, Braga, a terra onde cresceu e iniciou a sua vida política.

Dia 10

Tribunal da Relação de Lisboa declara prescrita a contraordenação de 225 milhões de euros aplicada aos bancos condenados no caso que ficou conhecido como `cartel da banca`. A Autoridade da Concorrência recorre.

Dia 11

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) revela que PSP e GNR receberam em conjunto mais de 30 mil queixas por violência doméstica em 2024, ano em que 22 pessoas foram mortas.

O Presidente ucraniano declara-se disposto a "uma troca" de territórios com a Rússia, em eventuais negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos, considerando que a Europa sozinha não conseguirá garantir a segurança do seu país.

Dia 17

Um sismo de 5,0 na escala de Richter é sentido pelas 13:25 na zona de Lisboa, sem registo de danos pessoais ou materiais.

Dia 26

O relatório preliminar da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) revela que INEM ficou impedido de definir serviços mínimos por não ter recebido atempadamente do Ministério da Saúde os pré-avisos dos sindicatos na greve dos técnicos de emergência em 2024. No período da greve, foram relatadas 12 mortes alegadamente por falta de socorro e abertos inquéritos pela IGAS a cada um dos casos. As investigações foram concluídas até setembro e três óbitos foram associados ao atraso no socorro.

Dia 28

Num diálogo tenso, em direto nas televisões, Donald Trump e o vice-presidente, JD Vance, acusam o líder ucraniano de ser "desrespeitador" numa reunião na Casa Branca, Washington. Volodymyr Zelensky sai da Casa Branca sem assinar um acordo sobre a exploração de minerais estratégicos da Ucrânia, exigido pelos EUA em troca de ajuda norte-americana a Kiev. Dias depois, Trump ordena a suspensão do apoio militar à Ucrânia.

Tribunal da Amadora suspende de funções do agente da PSP que baleou Odair Moniz, de 43 anos, na madrugada de 21 de outubro, no bairro da Cova da Moura, Amadora, distrito de Lisboa.

Março

Dia 01

O primeiro-ministro anuncia que a empresa familiar Spinumviva passará a ser "totalmente detida e gerida pelos filhos", deixando a mulher de ser sócia gerente, e que irá mudar de sede. Quatro dias depois, Montenegro anuncia uma moção de confiança ao executivo, "não tendo ficado claro" que os partidos dão ao executivo condições para continuar.

Dia 03

"Ainda estou aqui", do realizador brasileiro Walter Salles, conquista o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro na 97.ª edição dos prémios. "Anora", de Sean Baker, vence o Óscar de Melhor Filme.

Dia 04

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer 800 mil milhões de euros para investimento na defesa europeia e desafia os líderes da União Europeia a mobilizarem "os imensos recursos" europeus para defender a democracia, num plano de rearmamento assente em cinco pilares.

Dia 05

O Grupo Solverde anuncia fim do contrato de prestação de serviços com a Spinumviva, em nome da defesa do seu bom nome e reputação.

Dia 09

A canção "Deslocado", interpretada pelos NAPA, vence o 58.º Festival da Canção e representa Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio, na Suíça.

Dia 11

O Governo cai depois de a Assembleia da República chumbar a moção de confiança apresentada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, com votos contra de PS, Chega, BE, PCP, Livre e deputada única do PAN, Inês Sousa Real. PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal votaram a favor.

Dia 12

Ministério Público abre uma averiguação preventiva relacionada com o primeiro-ministro e com a empresa Spinumviva, da família de Luís Montenegro.

Dia 18

Conclusões da comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras apontam para uma "intervenção especial", sem ilegalidade, da Casa Civil do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia concordam com um cessar-fogo de 30 dias no conflito na Ucrânia, limitado a ataques contra alvos energéticos e infraestruturas. O Presidente ucraniano apoia.

A União Europeia lamenta a quebra, por parte de Israel, do cessar-fogo com o Hamas, num ataque à Faixa de Gaza que causou pelo menos 420 mortos, e exige o fim das operações militares israelitas.

Dia 19

Equipa internacional de cientistas da Organização Meteorológica Mundial (OMM) revela que os principais sinais das alterações climáticas bateram recordes em 2024 e alerta que algumas das suas consequências "serão irreversíveis durante centenas, se não milhares de anos".

Fernando Gomes é eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o quadriénio 2025-2029, somando 103 votos contra os 78 do adversário Laurentino Dias.

Dia 23

O PSD vence as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, ficando a um deputado da maioria absoluta. PSD e CDS fazem acordo de governo.

Dia 24

O ex-candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane anuncia um acordo com o Presidente de Moçambique para cessar a violência e obter garantias de assistência médica aos feridos durante os protestos.

Dia 25

A Polícia Judiciária, com outras autoridades portuguesas e espanholas, apreende um submarino com 6,5 toneladas de droga a cerca de 500 milhas dos Açores, com cinco pessoas a bordo.

Dia 27

O ativista climático que, em 2024, atingiu com tinta verde Luís Montenegro é condenado a pagar uma multa de 1.600 euros, por ter estragado a roupa do então candidato a primeiro-ministro e de uma fotógrafa do CDS.

Dia 28

Um sismo de 7,7 graus de magnitude na escala de Richter atinge o noroeste de Myanmar (antiga Birmânia), provocando pelo menos 2.719 mortos, 4.521 feridos e 441 desaparecidos.

Dia 31

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, é condenada a uma pena de "inelegibilidade com execução provisória imediata" por desvio de fundos do Parlamento Europeu pelo seu partido União Nacional (RN).

Abril

Dia 02

O presidente norte-americano impõe "tarifas recíprocas" sobre importações, incluindo de 25% sobre todos os automóveis estrangeiros.

Dia 08

As autoridades portuguesas estimam em 1,6 milhões o número de estrangeiros residentes em Portugal em 2024, segundo um relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Dia 10

Governo anuncia um conjunto de medidas "com um volume superior a dez mil milhões de euros" para responder às tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos.

Dia 11

Governo chinês anuncia um aumento para 125%, nas taxas impostas sobre produtos oriundos dos Estados Unidos, mantendo a política de retaliar os aumentos das tarifas sobre bens chineses decretados por Washington.

Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação a 10 anos de prisão do antigo ministro Manuel Pinho, por ter sido corrompido pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado, punido com seis anos e três meses de cadeia, no Caso EDP.

A Organização Mundial da Saúde mostra-se "profundamente preocupada" com o surto de cólera em Angola, onde se regista uma elevada taxa de mortalidade.

Dia 16

O Ministério Público abre uma averiguação preventiva no qual é visado o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, por suspeitas relacionadas com a aquisição de um imóvel em Lisboa e outro em Montemor-o-Novo. O processo é arquivado em junho.

Dia 25

Milhares de pessoas respondem ao apelo para celebrar nas ruas o 25 de Abril, apesar do luto nacional pela morte do Papa Francisco, e enchem a Avenida da Liberdade para o tradicional desfile comemorativo da Revolução de 1974.

Dia 28

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afeta Portugal e Espanha a partir das 11:30 e por cerca de 12 horas. Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

Maio

Dia 06

Em retaliação pelo ataque paquistanês de 22 de abril na Caxemira indiana, Índia ataca com mísseis alegadas "infraestruturas terroristas" no Paquistão, que responde com ataques de artilharia contra território indiano.

Dia 08

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, é eleito Papa, ao fim de dois dias de conclave no Vaticano, e assume o nome de Leão XIV, sucedendo a Francisco, que morreu em 21 de abril.

Dia 11

O Papa Leão XIV faz um apelo à paz e ao fim dos conflitos de uma "III Guerra Mundial em pedaços", nomeadamente na Ucrânia e em Gaza, na primeira saudação dominical aos peregrinos na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

Dia 13

Tribunal de Paris condena o ator francês Gérard Depardieu a 18 meses de prisão com pena suspensa por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres durante filmagens do filme "Les Volets Verts" em 2021.

Dia 16

Rússia e Ucrânia anunciam troca de 1.000 prisioneiros.

Dia 18

A Aliança Democrática (AD), que junta PSD e CDS-PP, vence as eleições legislativas, com 91 deputados. Chega é segunda força no parlamento, com 60 cada, PS tem 58. A Iniciativa Liberal continua a ser a quarta força política, com mais um deputado (9) do que em 2024, e o quinto lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos. A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o Bloco de Esquerda está reduzido a uma representante, tal como o PAN que manteve um deputado. O JPP, da Madeira, conseguiu eleger um deputado.

Dia 19

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anuncia demissão do cargo e que não será recandidato.

Dia 22

O militante neonazi Mário Machado é detido em casa, em cumprimento de um mandado de detenção relativo à condenação a dois anos e 10 meses de prisão por discriminação e incitamento ao ódio e violência.

Dia 27

O apagão elétrico de 28 de abril pode ter custado 2.000 milhões de euros às empresas nacionais e 99% das sociedades que participaram num inquérito da Associação Industrial Portuguesa (AIP) admitem ter sido afetadas.

Dia 28

Israel mata Mohammed Sinwar, considerado o líder do movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza.

Dia 31

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia que as tarifas sobre o aço importado, impostas em março, vão aumentar de 25% para 50%, para proteger a produção nacional.

Rui Rocha demite-se, com efeitos imediatos, da presidência da Iniciativa Liberal, após dois anos e meio de liderança.

Junho

Dia 02

O Tribunal Central Criminal de Lisboa considera imputável o homem que confessou ter matado, em 2023, duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, e condena-o à pena máxima de 25 anos de prisão.

Dia 03

O ex-secretário-geral do PS António José Seguro anuncia candidatura às eleições presidenciais de 2026.

O Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, classifica como "crimes de guerra" os ataques israelitas contra civis perto de centros de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Dia 04

A Comissão Europeia pede a Portugal para acelerar a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para uma "conclusão atempada" das reformas e investimentos previstos, quando cerca de metade dos marcos estão por cumprir.

Dia 05

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e aos ministros do XXV Governo Constitucional, Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Dia 06

Os trabalhadores da Trust in News (TiN), dona da revista Visão, entre outros títulos, aprovam, em plenário, greve por tempo indeterminado até serem pagos os salários em atraso.

Dia 10

Um ator da companhia de teatro A Barraca é agredido por um grupo de extrema-direita, em Lisboa, quando entrava para um espetáculo, suscitando condenações de vários setores que culminaram numa manifestação de centenas de pessoas contra a violência e o racismo.

Dia 12

A Lone Star chega a acordo com o grupo bancário francês BPCE para a venda do Novo Banco por um montante equivalente a uma valorização de 6.400 milhões de euros para 100% do capital social.

Dia 13

Israel lança ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, cientistas e outros civis. A Guarda Revolucionária iraniana responde com o lançamento de um ataque com mísseis contra "dezenas de objetivos, centros militares e bases aéreas" israelitas.

Dia 17

Seis suspeitos de integrar o denominado Movimento Armilar Lusitano são detidos por crimes relacionados com atividades terroristas, discriminação e incitamento ao ódio e à violência e detenção de arma proibida. O diretor nacional da Polícia Judiciária mostra-se preocupado com o aumento de casos relacionados com movimentos radicais e violentos de extrema-direita em Portugal.

Dia 22

Estados Unidos atacam três centros nucleares no Irão, juntando-se ao esforço de Israel para decapitar o programa nuclear do país.

Dia 23

O Governo português anuncia o alargamento dos prazos para atribuição da nacionalidade para sete anos de residência legal, no caso de cidadãos lusófonos, e de 10 anos de oriundos de outros países.

Dia 24

O Presidente dos Estados Unidos afirma que um "cessar-fogo completo e total" entre o Irão e Israel está em vigor. O Irão volta a lançar mísseis contra Israel, de madrugada.

Dia 25

O Tribunal da Relação de Coimbra confirma a absolvição dos 11 arguidos do processo dos incêndios de Pedrógão Grande, que fizeram 63 mortos e 44 feridos.

Dia 28

José Luís Carneiro assume o cargo de secretário-geral do PS.

Dia 29

PCP anuncia apoio à candidatura presidencial de António Filipe, jurista, ex-deputado e antigo vice-presidente da Assembleia da República.

Julho

Dia 02

Governo norte-americano anuncia o fim das operações da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), criada em 1961 e considerada durante décadas a maior distribuidora de ajuda humanitária do mundo.

Ministro da Justiça brasileiro diz que eventuais restrições de vistos para cidadãos brasileiros por parte de Portugal serão adotadas também pelo Brasil para cidadãos portugueses.

Dia 03

José Sócrates e os 20 arguidos da Operação Marquês começam a ser julgados no Campus de Justiça, mais de uma década depois de se ter conhecido o processo que acusa o ex-primeiro-ministro de corrupção.

O Governo aprova a proibição do uso de telemóveis nas escolas até ao 6.º ano de escolaridade e a revisão da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, para entrar em vigor a partir do ano letivo 2025/2026.

Dia 09

França e Reino Unido declaram-se prontos para coordenar as respetivas capacidades de dissuasão nuclear para proteger a Europa de qualquer "ameaça extrema", uma mudança importante de doutrina perante a deterioração da segurança europeia.

Dia 12

Estados Unidos anunciam tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir de 01 de agosto.

Dia 13

UNESCO inscreve o Parque Nacional de Maputo na lista do Património Mundial da Humanidade. As Ilhas dos Bijagós, na Guiné Bissau, são elevadas a Património Mundial Natural.

Dia 14

A demolição de casas ilegais no Bairro do Talude Militar, ordenada pelo município de Loures, arranca depois de a polícia ter afastado à força moradores concentrados no local para tentar impedir a operação. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decreta que a câmara fica "impedida de executar o ato de demolição" de habitações. Dias depois, o Presidente da Câmara Municipal de Loures revela que apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público denunciando uma "teia criminosa" de "comercialização de barracas" no bairro.

O ex-motorista do antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita é condenado pelo Tribunal de Évora a 14 meses de prisão com pena suspensa pelo atropelamento de um trabalhador na Autoestrada 6.

Dia 16

As alterações à lei de estrangeiros são aprovadas no Parlamento, com os votos a favor de PSD, Chega e CDS, e contra da esquerda, e com muitas críticas à falta de pareceres obrigatórios e à pressa do Governo, que levou à abstenção da IL.

Dia 17

Ministério Público acusa Joe Berardo e outros três arguidos de burla qualificada por simulação de uma ação cível que impediu três bancos nacionais de reclamarem créditos no valor de mil milhões de euros.

Dia 18

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste chumba plano de insolvência apresentado pela Trust in News (TiN), dona da Visão, entre outros títulos, determinando o encerramento da sua atividade.

Dia 19

Mariana Leitão é eleita nova líder da Iniciativa Liberal, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo.

Dia 21

O apagão ibérico de 28 de abril teve como causa mais provável um aumento de tensão em cascata, um fenómeno inédito na Europa, que levou os peritos a admitir a necessidade de análise aprofundada e medidas para reforçar a defesa do sistema elétrico europeu.

Dia 22

A ONU acusa o Exército israelita de matar em Gaza, desde final de maio, mais de mil pessoas que tentavam obter ajuda alimentar, a maioria em locais geridos por uma fundação apoiada pelos Estados Unidos e por Israel.

Dia 23

O Wall Street Journal noticia que Donald Trump foi informado em maio por funcionários do Departamento de Justiça que o seu nome aparece "várias vezes" nos arquivos do caso contra o empresário condenado por crimes sexuais contra menores Jeffrey Epstein, que se matou na prisão.

Dia 24

Banco Central Europeu interrompe uma série de sete descidas consecutivas das taxas de juro diretoras, mantendo a taxa de depósitos em 2,00%, o nível mais baixo desde o início de 2023.

Governo escolhe o economista Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal, sucedendo no cargo a Mário Centeno.

Governo aprova anteprojeto de reforma "profunda" da legislação laboral, a ser negociado com os parceiros sociais, e inclui rever "mais de uma centena de artigos do Código de Trabalho".

França anuncia que vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, em setembro.

Dia 27

A União Europeia e os Estados Unidos chegam a um acordo comercial que prevê a imposição de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus.

Dia 28

Luanda regista episódios de violência com vítimas mortais, saques e vandalismo durante o primeiro dia da greve dos taxistas contra o aumento dos combustíveis, em que milhares de pessoas saíram às ruas. Balanço é de 22 mortos, 197 feridos e 1.214 detenções. Amnistia Internacional pede uma investigação.

Dia 29

Reino Unido anuncia que vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro.

Dia 30

O ex-deputado pró-democracia de Macau e cidadão português Au Kam San é detido por suspeita de violação da lei de Segurança Nacional. A detenção é condenada pela União Europeia, que manifesta preocupação com a erosão das liberdades na região.

Agosto

Dia 02

Governo declara situação de alerta em Portugal entre 03 e 07 de agosto devido ao elevado risco de incêndio.

Dia 04

O incêndio que deflagrou no dia 26 de julho em Ponte da Barca consumiu uma área total 7.550 hectares, 5.786 dos quais no Parque Nacional da Peneda-Gerês, segundo o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas.

Dia 05

Um total de 49.595 alunos candidataram-se à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, menos 9.046 do que no ano passado e um valor muito abaixo do registado nos últimos anos, só comparável a 2018.

Dia 06

O Presidente norte-americano anuncia uma tarifa de 100% sobre a importação de `chips` e semicondutores, utilizados em aparelhos eletrónicos, automóveis, eletrodomésticos e outros bens tecnológicos.

Dia 08

Cidadãos angolanos exigem em petição pública a "destituição imediata" do Presidente da República, João Lourenço, acusando-o de liderar um Governo caracterizado por "repressão, autoritarismo, violações sistemáticas dos direitos humanos e execuções sumárias".

O Tribunal Constitucional chumba regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, duas semanas depois de o Presidente da República ter pedido a apreciação da lei.

Dia 15

Portugal ativa o Mecanismo Europeu de Proteção Civil com pedido de apoio de quatro aviões Canadair de combate aos incêndios. Marrocos cede dois Canadair, na sequência da avaria das aeronaves a operar no país.

As delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP são expulsas da Guiné-Bissau e as suas emissões suspensas, por decisão do Governo guineense.

Dia 16

Os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, reúnem-se no Alasca. Trump afirma que o fim do conflito na Ucrânia depende agora do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

ICNF revela que até dia 16 de agosto os incêndios florestais consumiram 139 mil hectares, metade dos quais em apenas dois dias, 17 vezes mais do que a área ardida no mesmo período do ano passado.

Dia 20

Polícia Judiciária revela que deteve pelo menos 52 suspeitos do crime de incêndio florestal em 2025, cerca de metade no mês de agosto.

Dia 22

ONU declara oficialmente a fome na cidade de Gaza. Israel descreve o relatório da ONU como uma "mentira descarada" e responsabiliza ao Hamas pela escassez de alimentos.

Dia 24

Um total de 43.899 estudantes é colocado numa instituição de ensino superior pública na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, menos 12,1% que em 2024.

O incêndio de Piódão, Arganil, no distrito de Coimbra, entra em fase de resolução, ao fim de 11 dias, tendo alastrado a vários concelhos vizinhos, atingindo os distritos de Guarda e de Castelo Branco. Consumiu 64 mil hectares, a maior área ardida de sempre em Portugal.

Dia 26

Governo de Espanha declara zonas de catástrofe as áreas afetadas por 113 grandes incêndios no país nos últimos dois meses, 15 dos quais continuam ativos.

Isabel Pires de Lima, presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, renuncia ao cargo por falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

Dia 28

Mísseis russos atingem delegação da União Europeia em Kiev, na Ucrânia. Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condemam o ataque.

Dia 29

Agência de notação financeira S&P sobe o `rating` de Portugal para a classificação de `A+`, mas com a perspetiva a passar de positiva para estável.

PSP revela que deteve 306 pessoas e foram constituídos 3.404 arguidos no primeiro semestre de 2025 por suspeitas do crime de violência doméstica. Já a GNR deteve 767 pessoas suspeitas da prática do crime de violência doméstica no primeiro semestre de 2025, num total de 6.951 casos registados.

Dia 30

Governo de Israel identifica os restos mortais de um segundo refém que recuperado de Gaza: o luso-israelita Idan Shtivi, de 28 anos.

Dia 31

Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa denuncia que 41 estudantes do ensino superior guineenses estão retidos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, desde dia 29 de agosto, e impedidos de entrar em Portugal.

Setembro

Dia 01

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) revela que as autoridades portuguesas indeferiram 34 dos pedidos de asilo de um grupo de migrantes marroquinos que desembarcaram a 08 de agosto no Algarve, ficando por apreciar quatro casos de menores não acompanhados.

Dia 03

Elevador da Glória, em Lisboa, descarrila, e faz 16 mortos e 22 feridos, incluindo uma criança. Das 16 vítimas mortais, cinco são portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês. O Presidente da República decreta um dia de luto nacional, a 04 de setembro, e o presidente da câmara de Lisboa suspende "de imediato" as operações dos ascensores da Bica e do Lavra e do Funicular da Graça para inspeção.

Dia 06

Quase um terço dos incêndios investigados em 2025 tiveram como origem o fogo posto e a área ardida até 31 de agosto é a mais elevada da última década, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O filme "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, conquista o Leão de Ouro do 82.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, e "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther ben Hania, sobre a Palestina, o Leão de Prata.

Dia 07

O Presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, promete demitir-se se alguém provar que o descarrilamento do Elevador da Glória decorreu de um erro da sua responsabilidade.

Dia 09

A Flotilha Global Sumud, de ajuda humanitária a Gaza, confirma que um dos principais barcos, com bandeira portuguesa, foi atingido por um drone ao largo de Tunes, capital da Tunísia.

Qatar atribui a Israel um ataque contra a sede do movimento islamita palestiniano Hamas na capital, Doha, que considerou cobarde e uma violação do Direito internacional.

Dia 10

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, acusa a Rússia de "provocação em grande escala", após a entrada de drones russos no espaço aéreo da Polónia. Tusk invoca o artigo 4.º do Tratado da NATO, que prevê consultas entre todos perante ameaças à segurança de um dos Estados-membros.

Eurodeputada e antiga coordenadora bloquista Catarina Martins anuncia candidatura às eleições presidenciais de janeiro de 2026.

Ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, aliado próximo do presidente Donald Trump, morre após ser baleado num encontro com estudantes universitários.

Dia 11

A direção da ACE -- Escola de Artes, no Porto, demite-se, após terem vindo a público testemunhos sobre alegados abusos por parte de professores daquela instituição ao longo de vários anos.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado

Dia 12

A pianista Maria João Pires é a vencedora da edição de 2025 do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural.

Dia 14

Lista "Nova Esperança", encabeçada pelo deputado português José Pereira Coutinho, é a mais votada nas eleições por sufrágio direto para o parlamento de Macau, recebendo quase 43.400 votos (26,7%) do total e conseguindo três dos 12 lugares que estavam em disputa.

Dia 15

China e EUA acordam, em Madrid, que a rede social TikTok tenha um dono norte-americano.

Dia 16

Uma comissão internacional independente de investigação da ONU acusa Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 07 de outubro de 2023.

Líder do Chega, André Ventura, anuncia pela segunda vez a sua candidatura às presidenciais de 2026.

Dia 17

Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anuncia que a criação, a curto prazo, uma urgência regional de obstetrícia na Península de Setúbal, com o Hospital Garcia de Orta a funcionar em permanência e Setúbal a receber casos referenciados pelo SNS 24 e o INEM. Governo prevê o arranque no início de 2026.

Dois dos 10 `negacionistas` acusados de agredir e insultar Gouveia e Melo e Ferro Rodrigues são condenados a pena de multa pelo crime de injúria por chamarem "pedófilo" ao ex-presidente da Assembleia da República.

Dia 19

Parlamento aprova, na generalidade, a proposta de lei do Governo para reduzir a taxa do IRC até 17% em 2028, com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, Chega, IL, PAN e JPP.

Presidente da Comissão Europeia anuncia que a União Europeia vai acabar com todas as importações de gás liquefeito russo até ao final de 2026 e proibir transações que recorram a criptomoedas para subverter as consequências das restrições a Moscovo.

Dia 20

Vários aeroportos na Europa registam problemas técnicos que causam atrasos e cancelamento de voos. Aeroporto de Bruxelas é atingido por ataque informático contra um fornecedor de serviços.

Dia 21

Portugal, Canadá, Austrália e Reino Unido reconhecem o Estado da Palestina.

Isarel afirma que não haverá um Estado palestiniano. A Casa Branca comenta que Trump acredita que reconhecer o Estado da Palestina "é uma recompensa" para o Hamas.

Dia 22

França, Andorra, Bélgica, Luxemburgo e Malta reconhecem o Estado da Palestina.

Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, insiste, perante as Nações Unidas, que o Hamas deve entregar as armas e condena os ataques do movimento islamita palestiniano contra Israel em 07 de outubro de 2023.

Dia 23

Presidente dos Estados Unidos questiona a utilidade das Nações Unidas, acusando a organização de não o ter ajudado nos esforços para resolver os conflitos no mundo, e critica o reconhecimento da Palestina.

Cinco organizações cívicas angolanas apelam ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para que crie imediatamente uma missão independente para investigar o "massacre" ocorrido em Angola entre 28 e 30 de julho de 2025, durante a greve dos taxistas.

Dia 26

A ala projetada pelo arquiteto Álvaro Siza para o Museu de Serralves, no Porto, e a requalificação da zona ribeirinha de Loures são distinguidas nos International Architecture Awards/2025, do Chicago Athenaeum e do Centro Europeu de Arquitetura, Arte, Design.

Dia 27

A Arrábida, na Península de Setúbal, é classificada como Reserva da Biosfera da UNESCO. São Tomé e Príncipe passa a ter todo o seu território classificado e Angola, Guiné Equatorial e Portugal são incluídos na lista de 26 novos locais em 21 países da rede mundial da biosfera da instituição.

Chefe da diplomacia russo, Serguei Lavrov, afirma na ONU que a Rússia não pretende atacar nenhum país da NATO, mas avisa que qualquer agressão terá uma "resposta decisiva".

Dia 29

Presidente executivo da Air France-KLM, Ben Smith, admite que o grupo poderá considerar uma entrada minoritária no capital da TAP, mas alerta que qualquer investimento só faz sentido se houver garantias de controlo da gestão comercial da companhia portuguesa.

Dia 30

Assembleia da República aprova a nova versão da lei de estrangeiros com os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, Chega, IL e JPP, e votos contra de PS, Livre, PCP, BE e PAN.

Papa Leão XIV sublinha que o plano de paz para Gaza apresentado pelos Estados Unidos parece uma "proposta realista" e manifesta a esperança de que o Hamas o aceite dentro do prazo estabelecido.

Outubro

Dia 02

Três aeronaves norte-americanas fizeram, em junho, uma escala na base das Lajes, nos Açores, com destino a Israel, sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, uma "falha de procedimento", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Dia 03

Humorista Joana Marques é absolvida no processo interposto pelos cantores Nelson e Sérgio Rosado, e não terá de pagar a indemnização de mais de um milhão de euros pedida pelos irmãos conhecidos como Anjos.

Dia 04

A Estação do Rossio, em Lisboa, é tomada por manifestantes de apoio a Gaza. PSP impede o acesso às plataformas, mas um jovem é eletrocutado ao subir para cima de um comboio.

Dia 05

Após terem sido detidos e repatriados de Israel, quatro ativistas portugueses na flotilha humanitária Global Sumud, entre eles a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, regressam a Lisboa, depois de terem estado detidos em Israel.

Dia 06

Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina 2025 é atribuído aos norte-americanos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e ao japonês Shimon Sakaguchi, pelo trabalho sobre tolerância imunológica periférica.

Dia 07

O Prémio Nobel da Física 2025 é atribuído a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis "pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e pela quantização de energia num circuito elétrico".

Dia 08

Prémio Nobel da Química 2025 é atribuído a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi "pelo desenvolvimento de estruturas metalorgânicas".

Dia 09

Prémio Nobel da Literatura de 2025 é atribuído ao escritor húngaro László Krasznahorkai.

Dia 10

Prémio Nobel da Paz 2025 é atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014.

Cessar-fogo na Faixa de Gaza entra em vigor. O acordo prevê a libertação, pelo movimento Hamas, dos reféns que mantém, e Israel aceita retirar as suas forças para uma zona demarcada.

Presidente norte-americano anuncia uma sobretaxa de 100% a importações da China, a partir de novembro, em resposta a medidas comerciais "extremamente hostis" de Pequim.

Dia 12

Centenas de camiões com ajuda humanitária começam a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito, como previsto no plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O PSD, sozinho ou em coligações, é o partido com mais presidentes de câmara eleitos, 136, conquistando a presidência da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. O PS vence em 126 câmaras e consegue mais duas em coligação com o Livre e PAN. o CDS-PP continua a ser o quarto partido com mais presidentes de câmaras, seis eleitos em listas próprias e mais um em coligação com o PSD. Os Grupos de Cidadãos conseguem a presidência de 20 câmaras, mais uma que em 2021, e a CDU obtém o seu pior resultado de sempre, conquistando apenas 12 câmaras municipais e perdendo duas capitais de distrito -- Évora e Setúbal. O Chega ganha três câmaras.

O Hamas liberta sete reféns, os primeiros no âmbito de um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita na Faixa de Gaza. Nos dias seguintes, mais reféns são libertados, incluindo os corpos daqueles que não sobreviveram ao cativeiro. Quase 2.000 presos palestinianos são libertados por Israel.

Prémio Nobel da Economia é atribuído a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt por terem explicado o crescimento económico impulsionado pela inovação.

Dia 14

Portugal vai receber 1,06 mil milhões de euros do sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do programa NextGenerationEU.

PSP reconhece "um dia crítico" no aeroporto de Lisboa, com os passageiros fora da União Europeia a esperarem mais de 90 minutos nas partidas e chegadas devido ao novo sistema de controlo.

Dia 15

Preço do ouro volta a subir e atinge novo recorde de 4.200 dólares a onça (3.627 euros/28,3 gramas), enquanto se aguardam mexidas nos juros pela Reserva Federal norte-americana.

Dia 16

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga Lei dos Estrangeiros.

Dia 17

PSD, IL e CDS-PP aprovam, na generalidade, no parlamento, o projeto de lei do Chega que visa proibir a utilização de burca em espaços públicos, invocando os direitos das mulheres e questões de segurança.

DIA 19

Museu do Louvre, em Paris, é assaltado, tendo os assaltantes roubado joias de "valor inestimável" e fugido do local.

Dia 20

Relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) revela que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

Dia 21

A nacionalista Sanae Takaichi é nomeada primeira-ministra do Japão, tornando-se a primeira mulher a ocupar este cargo.

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy inicia, na prisão de La Santé, Paris, o cumprimento da pena de cinco anos por financiar a campanha eleitoral do Eliseu de 2007 com fundos do regime líbio de Muammar Kadhafi. Sai 20 dias depois.

O deputado do Livre Jorge Pinto anuncia candidatura às eleições presidenciais de 2026.

Dia 22

Os jornalistas bielorrusso Andrzej Poczobut e a georgiana Mzia Amaglobeli são os vencedores do prémio Sakharov 2025, atribuído pelo Parlamento Europeu.

Parlamento israelita (Knesset) aprova, numa leitura preliminar e pela diferença de um voto, uma proposta para anexar o território palestiniano ocupado da Cisjordânia.

O Tribunal de Contas europeu (TdC) alerta para os atrasos na execução dos fundos europeus, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da União Europeia onde os habitantes destinam maior percentagem do salário para pagar a habitação, segundo um relatório do Conselho Europeu.

Dia 24

Trabalhadores da Administração Pública cumprem greve contra o Governo, convocada pela Frente Comum, que acusa o Executivo de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos.

Dia 25

Mariana Mortágua anuncia saída de coordenadora do BE, considerando que a direção foi incapaz de "gerar um novo impulso político e eleitoral".

Dia 26

Timor-Leste conclui a adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), depois de mais de uma década de preparação, iniciada em 2011 com a entrega do pedido de admissão.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anuncia que retirará "todas as suas forças" da Turquia para o norte do Iraque, uma medida considerada histórica no âmbito do processo de paz em curso com Ancara.

Dia 27

Chefe do Estado Maior das Forças Armadas são-tomense é exonerado, na sequência do desaparecimento do processo do julgamento do Golpe de Estado e morte de quatro homens no quartel militar em 2022.

Dia 28

Pelo menos 120 pessoas morrem, entre os quais quatro polícias numa mega operação no Rio de Janeiro contra o grupo Comando Vermelho. É considerada a operação mais mortal de sempre na cidade.

As alterações à Lei da Nacionalidade são aprovadas em votação final global por PSD/CDS, Chega e IL, no parlamento. Os três partidos aprovam também uma alteração ao Código Penal que prevê a possibilidade de um juiz aplicar a perda da nacionalidade como pena acessória, por crimes graves.

Dia 29

PS desafia o primeiro-ministro a demitir a ministra da Saúde, considerando que Ana Paula Martins está sem autoridade política, após meses de polémicas como o fecho de urgências durante os fins de semana.

Dia 30

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marca as eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026.

Governos de Portugal e Espanha e a Comissão Europeia acordam processo para avançar com a ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid em cinco horas até 2030.

Dia 31

Uma mulher de 36 anos, grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, morre no hospital Amadora-Sintra, dois dias depois de ter tido uma consulta naquela unidade hospitalar, na qual lhe foi detetado um episódio de hipertensão, mas foi enviada para casa. A bebé morre no dia seguinte e o presidente da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra demite-se três dias depois.

Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses denuncia uma alegada tentativa de golpe de Estado que envolve "vários oficiais", entre os quais o general Daba Na Walna, chefe da escola militar de Cumeré, no norte do país, golpe que visaria "impedir a realização das eleições" de 23 de novembro.

Governo vai cortar mais de 200 milhões em despesa com medicamentos e material de consumo clínico, segundo a nota explicativa do Orçamento do Estado para 2026, que prevê uma redução de 136 milhões nos bens e serviços.

Novembro

Dia 02

O eurodeputado e antigo líder da Iniciativa Liberal João Cotrim Figueiredo apresenta a sua candidatura à Presidência da República.

Dia 03

O presidente do governo da região espanhola de Valência, Carlos Mazón, demite-se do cargo, reconhecendo erros na gestão das cheias que mataram 229 pessoas em 29 de outubro de 2024.

O presidente da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra demite-se na sequência do caso da grávida que morreu no dia 31 de outubro depois de ter tido alta dois dias antes, anuncia a ministra da Saúde.

Dia 04

O médico Luís Mendes Cabral inicia funções como presidente do INEM, substituindo Sérgio Janeiro, no cargo desde julho de 2024.

O advogado de José Sócrates, Pedro Delille, renuncia ao mandato de defensor do antigo primeiro-ministro no julgamento da Operação Marquês, e o tribunal ordena a nomeação de um advogado oficioso para assegurar a defesa do ex-governante.

A recontagem dos votos de uma secção da freguesia de São Domingos de Benfica para a Câmara Municipal de Lisboa confirma a eleição de um segundo vereador para o Chega.

Dia 05

O democrata Zohran Mamdani, 34 anos, vence as eleições para presidente da câmara de Nova Iorque com mais de 50% dos votos, e torna-se o presidente da câmara daquela cidade norte-americana desde 1892 e também o primeiro muçulmano.

Os países da União Europeia chegam a um acordo político para reduzir as emissões de CO2 em 90% até 2040, em relação a 1990.

Dia 06

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declara o estado de emergência no país, após o tufão Kalmaegi ter feito pelo menos 142 mortos e 127 desaparecidos.

Dia 08

Marcha contra o pacote laboral organizada pela CGTP leva milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, protestando contra as alterações à lei laboral propostas pelo Governo de Luís Montenegro.

Dia 13

Portugal lança a primeira Loja do Cidadão virtual com 150 serviços públicos para particulares e empresas, que terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação.

Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos aprova um acordo que põe fim ao maior encerramento (`shutdown`) do Governo na história do país, que se prolongou por 43 dias.

UGT aprova a decisão de avançar, com a CGTP, para uma greve geral em 11 de dezembro, contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral.

Dia 14

O Infarmed anuncia que os medicamentos considerados essenciais e críticos passam a ficar isentos da revisão anual de preços, para mitigar eventuais ruturas e garantir a sua sustentabilidade.

O PCP denuncia a alegada produção, pela Casa da Moeda, de dois milhões de moedas para Israel, perguntando ao ministro dos Negócios Estrangeiros se não se trata de um "sinal inadequado" transmitido pelo Estado português.

Dia 16

Realizadora portuguesa Laura Carreira é duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia com o prémio de Melhor Argumento de Cinema e Televisão e o seu filme, "On Falling", considerado o Melhor Filme de Ficção.

Dia 18

O Tribunal Supremo angolano deixa cair três dos 11 crimes de que a empresária Isabel dos Santos vinha acusada, na fase de instrução contraditória.

O Ministério Público constitui quatro arguidos, duas pessoas e duas empresas, na "Operação voo TP789", após buscas à TAP, ao Grupo Barraqueiro e à Parpública relacionadas com a privatização da companhia área em 2015.

Dia 22

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é preso preventivamente a pedido do Supremo Tribunal Federal, após manipular a pulseira eletrónica.

Dia 24

O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolve o atual e a ex-bastonária dos enfermeiros e outras 11 pessoas ligadas à Ordem pelo alegado desvio, em 2016, de 63 mil euros da associação profissional.

Dia 25

A Polícia Judiciária desmantela uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal, e deteve 17 pessoas, nomeadamente 10 militares da GNR, um agente da PSP e seis civis, e realizou cerca de 50 de mandados de busca em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.

O Supremo Tribunal do Brasil anuncia que o processo penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro transitou em julgado e é decidido o início da pena de prisão.

Dia 26

Um grupo de militares anuncia tomada do poder na Guiné-Bissau, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro. Numa declaração lida na televisão estatal por um porta-voz do autodenominado Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem, os militares afirmaram ter destituído o presidente Umaro Sissoco Embaló, suspendido o processo eleitoral, fechado as fronteiras e imposto recolher obrigatório.

Dia 27

O general Horta Inta-A é empossado presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense.

Dia 28

O comandante dos Bombeiros do Fundão, José Sousa, demite-se do cargo na sequência de um alegado caso de violação praticado por bombeiros a um outro profissional.

Dia 30

O bloquista José Manuel Pureza é eleito coordenador do Bloco de Esquerda, sucedendo a Mariana Mortágua.

Adalberto Costa Júnior é reeleito presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

Dezembro

Dia 03

A reitora do Colégio da Europa e ex-chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, é indiciada pelos crimes de corrupção, fraude, conflito de interesse e violação de segredo profissional.

Dia 04

O Governo aprova o novo regime de retorno de estrangeiros ilegais, que estará em consulta pública antes de seguir para o parlamento.

Um Conselho Nacional de Transição é criado na Guiné-Bissau pelos militares que tomaram o poder, com competências de fiscalização dos restantes órgãos que a Constituição conferia ao parlamento.

As televisões públicas de Espanha, Irlanda e dos Países Baixos deixam Festival Eurovisão da Canção, depois de a União Europeia de Radiodifusão ter decidido manter a participação de Israel. A RTP confirma que vai participar na edição de 2026, após alterações das regras de votação no concurso.

Dia 05

A Comissão Europeia multa a rede social X em 120 milhões de euros por violar a lei comunitária com uma enganosa marca de verificação, falta de transparência na publicidade e dificuldade no acesso de dados aos investigadores.

A Comissão Europeia aprova a venda do Novo Banco ao BPCE, o segundo maior grupo bancário francês e que se vai tornar acionista único deste quarto maior banco português, considerando não existirem preocupações em matéria de concorrência.