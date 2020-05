DGS preocupada com surtos de Covid-19 na margem sul

Há três surtos de coronavirus em bairros sociais da margem sul do Tejo. Só no Bairro da Jamaica, no Seixal, estão identificados 16 casos positivos. A Direção-Geral da Saúde está a trabalhar com a autarquia na tentativa de acabar com esta cadeia de transmissão.