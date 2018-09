Diversão e aprendizagem em segurança na app YouTube Kids

RTP14 Set, 2018, 12:05 / atualizado em 14 Set, 2018, 14:14 | Cultura

Os mais novos já podem ver os seus conteúdos favoritos de forma rápida e segura. Desde os desenhos animados aos vídeos de aprendizagem, a aplicação para dispositivos móveis YouTube Kids chega para alegrar as crianças com conteúdos personalizados especialmente para elas.



A aplicação do YouTube surge da necessidade de existir uma plataforma agregadora de vídeos destinados apenas ao público mais jovem, onde o acesso seja feito de uma forma segura. Questionada sobre a introdução da aplicação em Portugal, Helena Martins, representante da marca em Portugal, acredita que "existe espaço para um aplicativo como o YouTube Kids" no mercado digital português.



Helena Martins descreve esta aplicação "dedicada a famílias e crianças". A aplicação family friendly contém conteúdos para faixas etárias mais novas, a partir dos dois anos.



Sobre os conteúdos presentes na aplicação, a promotora em Portugal afirma que estão disponíveis "todo o tipo de conteúdo que uma criança vai gostar", como vídeos de aprendizagem de ciência ou história e vídeos musicais.



Para além dos filtros parentais, um dos pontos fortes da aplicação é a não inclusão de publicidade intrusiva às crianças.



Na era dos conteúdos personalizados, os mais novos não ficam de parte. Com a possibilidade de criar até oito perfis individuais, cada perfil recebe recomendações consoante as pesquisas efetuadas. Apesar de serem os pais a criar os acessos à aplicação, a app YouTube Kids garante a autonomia dos seus utilizadores, permitindo a criação de uma palavra-passe para acederem ao perfil. A conta e a palavra-passe podem ser alteradas pelos pais, assim como o controlo do volume da aplicação que é feita a partir de um dispositivo central, normalmente o telemóvel dos pais, que regula o volume da aplicação em qualquer dispositivo lá de casa.



A diversão para os mais novos chega a qualquer dispositivo móvel, sendo o seu download gratuito nas plataformas Google Play e App Store. A aplicação encontra-se disponível em 40 países e está traduzida em dez idiomas. São 70 mil milhões de visualizações em apenas três anos e 14 milhões de utilizadores ativos todas as semanas a nível global. Esta adesão em massa à versão infantil do YouTube explica-se pela conjugação da diversão com a educação, por outras palavras, à junção do útil ao agradável.



A aplicação foi lançada oficialmente em Portugal esta quarta-feira.

Ao abrir a aplicação, é possível encontrar um painel de escolha entre conteúdos recomendados, de aprendizagem, música, explorar os vários vídeos da plataforma e a opção de seleção de programas específicos.Com algoritmos criados para impedir o acesso a conteúdos para adultos, a aplicação exibe apenas conteúdos infantis. À semelhança do YouTube, a versão Kids também possui um motor de pesquisa no qual a criança pode procurar conteúdo sozinha, mas caso os pais preferirem, esta funcionalidade pode ser desligada ou, pelo menos, limitada aos conteúdos e canais admitidos pelos pais.De acordo com Helena Martins, foram desenvolvidas "algumas ferramentas diferentes justamente para que a navegação e experiência da criança seja bem mais protegida". Uma dessas ferramentas é o temporizador, que permite limitar o tempo de utilização da aplicação. Com esta opção, os pais podem limitar o tempo até 60 minutos de utilização e, terminado o tempo, a aplicação bloqueia.A segurança na utilização da Youtube Kids foi uma prioridade no desenvolvimento da aplicação. Em Portugal, aconta com uma parceria com a Associação Miúdos Seguros Na.Net. Tito de Morais, fundador da associação, vê esta plataforma para crianças como “um momento definidor”."Não só os conteúdos são de qualidade, como são desenvolvidos a pensar nelas [crianças] e pode ser um momento definidor porque pode potenciar o desenvolvimento de novos conteúdos especificamente desenvolvidos a pensar nas crianças, quer em termos educativos, quer em termos de entretenimento, quer a nível cultural. Mais ainda também, pode contribuir para que as crianças comecem a utilizar o Youtube como uma forma também de expressar a sua criatividade", comentou o fundador da Miúdos Seguros Na.Net.Apesar das medidas tomadas para que a aplicação seja segura para as crianças, Tito de Morais aconselha a que os pais "não encarem as tecnologias como uma ama-seca, ou seja, que o smartphone ou o tablet não sejam utilizados para substituição dos pais".