Jazz em Serralves, Patti Smith em Oeiras, rap no Summer Fest e músicas do mundo em Fontes

Durante este fim de semana, além do jazz, os festivais de música também se alargam ao rap e à pop, ao rock às músicas do mundo, com os últimos dias do Summer Fest, na Costa da Caparica, e do Nascentes, na aldeia de Fontes, em Leiria, enquanto a música eletrónica domina os palcos do SOMNII, na Figueira da Foz, e do Elétrico, no Porto.

A cantautora norte-americana Patti Smith atua no domingo no festival Jardins do Marquês, em Oeiras, naquele que é o seu terceiro concerto em Portugal este ano, depois de ter apresentado o espetáculo "Correspondences" em Lisboa e Braga, em março.

Em Oeiras a criadora de "Horses" apresenta-se em quinteto, acompanhada pelo guitarrista Lenny Kaye, o baterista Jay Dee Daugherty, o baixista e teclista Tony Shanahan e o guitarrista Jackson Smith, filho da cantora.

A 33.ª edição do Jazz no Parque de Serralves abre com a música de Marta Warelis, para a qual o responsável pela programação do festival, Rodrigo Amado, chamou a atenção, em declarações à agência Lusa: "Uma pianista {que consegue] equilibrar influências diferentes de uma forma natural".

Marta Warelis atuará no Auditório. No Ténis Serralves, no jardim, hoje também haverá um "encontro inédito entre três das grandes figuras do jazz norte-americano": Ingrid Laubrock (saxofone), Michael Formanek (contrabaixo) e Jim Black (bateria).

No domingo, o Auditório está reservado para o dueto de Mariana Dionísio (voz) e João Pereira (bateria), enquanto no Ténis Serralves o novo trio do baterista Mário Costa, com Emile Parisien (saxofone) e Bruno Chevillon (contrabaixo), estreiam "Homo Sapiens".

O segundo fim de semana do Jazz no Parque abre no sábado, 13 de julho, no Auditório, com o trio de Ricardo Jacinto (violoncelo), com Gonçalo Almeida (contrabaixo) e Nuno Morão (bateria). No mesmo dia, o Ténis Serralves acolhe o trio Flora de Marcelo dos Reis (guitarra), com Miguel Falcão (contrabaixo) e Luís Filipe Silva (bateria).

A 33.ª edição do Jazz no Parque 2024 encerra em 14 de julho, no Ténis Serralves, com a apresentação do álbum "Árbol Adentro", do contrabaixista argentino Demian Cabaud, com os portugueses João Pedro Brandão e José Pedro Coelho, saxofones, João Grilo, piano, e Marcos Cavaleiro, bateria.

O Summer Fest, que regressou na sexta-feira ao Parque de Campismo do Inatel, na Costa da Caparica, em Almada, termina hoje com as atuações do `rapper` norte-americano Offset, do brasileiro Teto, da cantora dominicana-italiana YE?DRY e dos portugueses Ln3er Johny e King Bigs.

O Summer Fest faz-se desde 2009 com música, "mas também com o mar sempre ao lado e a cultura urbana sempre presente", como lembrou a promotora Música no Coração.

O Festival Nascentes, na aldeia de Fontes, no distrito de Leiria, que abriu na passada quarta-feira com a estreia ao vivo do novo álbum dos 5.ª Punkada, de Coimbra, também termina no domingo, com um concerto dos sul-africanos BCUC, uma banda vinda do Soweto.

O Nascentes conta hoje com atuações de Claiana, de Cabo Verde, Rastafogo, do Brasil, e da banda Collignon, originário dos Países Baixos, radicada em Portugal, que tem "música de inspiração `globetrotter`, com paragens na América do Sul, África e Arábias".

Hoje atuam ainda Yeli Yeli, projeto do produtor português Pedro Da Linha e do músico espanhol Álvaro Romero, El Khat, banda com músicos do Iemen, baseados em Berlim, e os Arapucagongon, que são Henrique Silva, de São Vicente, Cabo Verde, e Jhon Douglas, da Amazónia. O dia encerra com o músico sírio Rizan Said.

Os dois dias do festival abrem com a proposta de um Passeio Sonoro, por Luís Antero, em conjugação com as paisagens das margens do Lis.

Organizado pela Omnichord, o Festival Nascentes conta com artistas de 18 países, vindos de África, Ásia, Médio Oriente, Europa, América do Sul.

Na Figueira da Foz, a Praia do Relógio é epicentro da música eletrónica até domingo. Hoje atuam o holandês Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Kura, Nicky Romero, Breyth e Tim Hox. A 10.ª edição do festival encerra no domingo, com Coone, Diego Miranda, Don Diablo, Nervo, W & W e Koriz. Rich & Mendes são os RFM Resident DJ.

No Porto, o Elétrico Festival toma conta do Parque da Pasteleira, durante este fim de semana. Hoje atuam Diana Oliveira, Klin Klop, Mad Rodd, Xinobi, Tiga, Michael Mayer, Moullinex e Gpu Panic, além de Sven Väth. No domingo, cumpre-se o último dia com Telma B2B David Moreira, Danilo Plessow, Gerd Janson, Kruder & Dorfmeister e Rui Vargas. Este ano, as conferências do Elétrico Festival abordam a Inteligência Artificial.