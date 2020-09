Madeira garante iluminações no Natal e fogo de artifício no fim do ano

"O que se vai passar nas festas de Natal vai depender da evolução da pandemia a nível europeu, a nível nacional e a nível regional", afirmou, à margem de uma visita à empresa Zoom Publicidade, no Funchal.

As festas de Natal e fim de ano constituem um dos maiores cartazes turísticos da Madeira e são tradicionalmente vividas com grande entusiasmo pela população madeirense, sobretudo a "noite do Mercado", no dia 23 de dezembro, que junta milhares de pessoas no centro do Funchal.

"Uma certeza posso dar: vamos ter as iluminações e o fogo. Agora, em que moldes é que isso se vai processar, não posso dizer", afirmou Miguel Albuquerque.

O presidente do governo, de coligação PSD/CDS-PP, realçou que o executivo está agora empenhado na reabertura das escolas, que decorre de forma gradual até 17 de setembro e envolve 42 mil alunos, para se processe num "clima de segurança".

Segundo dados do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), a Madeira registava na quarta-feira um total de 177 casos de covid-19, dos quais 44 ativos.