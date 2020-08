"O Teatro e a Peste" de Artaud convoca, 87 anos depois, atores para teatros vazios

Para criar um movimento viral: «aquilo que interessava era que o projecto pudesse expandir-se como um vírus e deixar de ter um autor ou um encenador, e que passe a ser um movimento em que actores, teatros, arquitecturas e geografias, portuguesas e estrangeiras, pudessem juntar-se e participar.







Porque esta situação de teatros vazios por causa da pandemia da COVID-19, é uma situação transfronteiriça».





John Romão convidou a realizadora Salomé Lamas que viu neste projecto uma possível resposta a uma análise bio-política sobre o estado actual da sociedade: «O John não está a criar uma encenação, não se trata de um projecto acabado, perfeito.









É apenas um documento que pretende reflectir sobre algumas questões.







Nos cinco teatros é reproduzido o mesmo texto, com corpos diferentes em geografias diferentes. Os teatros ocupados [Teatro Romano, Teatro do Bairro Alto, Teatro LU.CA e São Luiz, em Lisboa, para além do Teatro Viriato em Viseu] também nos remetem para períodos e épocas distintos.







Estamos a falar de arquitecturas mas também de tempos, de costumes, de políticas e formas de pensamento distintos».









A primeira gravação estreou-se online a 31 de Julho: gravada no Teatro Romano em Lisboa, com Albano Jerónimo e Lídia Fernandes. No total são cinco, as gravações efectuadas em Lisboa e Viseu.









Para além disso, vão surgindo na internet versões mais curtas, gravadas noutros países, a partir de convites formulados por John Romão: «estamos a fazer o convite directamente a actores, a encenadores de teatros que conheço e a outros que me são indicados.





Nós enviamos instruções de como fazer estas recriações. É uma adaptação muito curta, um texto de duas páginas, que resulta num video de aproximadamente dez minutos».









E fica esse gesto principal, de cinco videos realizados em teatros vazios, em união com a comunidade artística internacional, na esperança de que o futuro permita que o projecto possa estar em salas, de vários países, quando os teatros reabrirem.









As transmissões geradas por este projecto de John Romão com Salomé Lamas terminam a 15 de Agosto. Todo o programa em http://bocabienal.org/o-teatro-e-a-peste/