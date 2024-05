RTP aguarda respostas "cabais" sobre atraso na divulgação da atuação de Iolanda

Durante a sua atuação na final do eurofestival, a cantora Iolanda levava motivos palestinianos pintados nas unhas. No final da atuação, deixou uma mensagem inequívoca: “A paz prevalecerá”.A EBU, organizadora do festival, optou por publicar o vídeo da semi-final, em que a cantora portuguesa tinha apenas as unhas brancas, sem símbolos da Palestina.Questionado sobre o sucedido, o presidente do Conselho de Administração da RTP começou por esclarecer que “não temos evidência de que o atraso na entrada do vídeo tenha tido a ver com qualquer motivo relativamente à forma como a Iolanda se apresentou em palco”.“Efetivamente ela tinha motivos nas unhas que apontavam para um apoio à Palestina, e mesmo a pintura dos olhos eventualmente poderia indicar isso, mas”, frisou.Segundo o responsável, a delegação portuguesa “reagiu de imediato quando viu que o vídeo não tinha entrado como os dos outros estavam a entrar, imediatamente após o fim da atuação, e“É nessa troca deque a pessoa que está a responder à nossa delegação disse. Houve da nossa parte a pergunta(…) e o que aconteceu é que imediatamente a seguir o vídeo entrou”, contou Nicolau Santos em entrevista à RTP3.

“Foi algo que se passou em meia hora. Nós agora estamos à espera de saber, a nossa delegação continua em contacto com as pessoas da Eurovisão. Estamos à espera de saber as explicações mais cabais”, afirmou.





Questionado sobre se a RTP pondera apresentar um protesto formal, Nicolau Santos respondeu que “temos de ter consolidados as indicações do que se passou e se efetivamente houve um problema técnico ou se foi alguém que estava na régie que propositadamente atrasou a entrada do vídeo no ar”.

“Inopinadamente” Israel passou para primeiro lugar

Já sobre relatos de uma alegada intimidação por parte da comitiva israelita para com outras comitivas, o

“Na terça-feira, em Lisboa, vamos ter uma reunião para analisar, com as pessoas que estiveram em Malmö, os factos que achamos que devem ser corrigidos e debatidos a nível da Eurovisão, precisamente para evitar que eles se voltem a repetir”, declarou.

“Quero lembrar que Portugal, na votação do júri, esteve sempre entre o quarto e o sétimo lugar, e depois quando chegámos à votação do público,, com uma votação verdadeiramente extraordinária”, frisou.O presidente do CA da RTP considera que, “para um evento que não se quer político, é óbvio que temos de refletir sobre esta votação, que foi uma votação política de pessoas que apoiam Israel e que levaram Israel para este nível de classificação, relegando Portugal para décimo lugar”.





Questionado sobre se a RTP pretende continuar a participar no concurso, Nicolau Santos refere que não há nenhuma decisão nesse sentido, até porque a participação na Eurovisão "vai muito para além deste evento", em matéria de "formação, apoio técnico e recursos", vincou.







A participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção 2024 foi um dos pontos centrais a marcar a edição deste ano, que contou inclusivamente comA EBU, organizadora do festival, esclareceu desde o início que o evento é apolítico e que, por essa razão, Israel poderia participar. No entanto, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, viu a sua participação excluída.