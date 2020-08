Terreiro do Paço foi invadido por malas em protesto

Estes profissionais reclamam maior apoio do Estado e mais legislação específica para a área.

As empresas apresentam quebras de faturação superiores a 80% e muitas têm comprometida a continuidade do negócio.



Para o princípio da noite anunciam uma projeção de imagens nos edifícios do Terreiro do Paço, com palavras que mostram a crise que atravessam, como conta a jornalista Arlinda Brandão.



A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos diz representar 140 empresas que faturaram no ano passado 140 milhões de euros e empregam 1500 trabalhadores diretamente, aos quais se somam 3000 indiretamente.