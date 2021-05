Vencedor da Eurovisão submetido a despistagem de drogas revela organização

Em causa estará o comportamento assinalado como suspeito durante o evento em Roterdão, na Holanda.

"O grupo rejeitou veementemente as alegações de uso de drogas e o cantor em questão será submetido a testes voluntariamente", adiantam os organizadores da Eurovisão na referida nota. A Itália, com a canção "Zitti e buoni", interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, tendo Portugal alcançado o 12.º lugar.

A suspeita deveu-se a uns meros segundos de imagens, que mostram Damiano David a debruçar-se sobre a mesa, após a vitória.

As suspeitas de que Damiano estaria a inalar cocaína naquele preciso momento incendiaram as redes sociais, apesar do grupo garantir que é contra o uso de drogas.

O artista explicou que o guitarrista Thomas Raggi tinha acabado de partir ali um copo, o que o levou a baixar-se para o apanhar. A organização afirma que encontrou depois naquele local estilhaços de vidro.

"Eu não uso drogas. Por favor. Não digam isso, nada de cocaína", garantiu o cantor durante a conferência de imprensa dos vencedores.

Os elementos da banda publicaram depois a mesma mensagem e afirmaram-se chocados com a polémica.

Meanwhile, a response from the rockers in red #Eurovision pic.twitter.com/kxnWBxL9m5 — anna holligan 🎙 (@annaholligan) May 23, 2021





As regras da Eurovisão proíbem mensagens ou conteúdos políticos e a presença de drogas ou álcool no recinto do espectáculo está também interdita.







A organização do Festival disse que o artista seria testado. "Isto foi solicitado por eles a noite passada mas não podia ser organizado de imediato pela EBU", explicou em comunicado. Damiano será testado mal regresse a Itália.



"A banda, a sua gestão e chefia da delegação informaram-nos que não estavam drogas na Sala Verde e explicaram que um copo se partiu na mesa deles e que o cantor o estava a apanhar. A EBU pode confirmar que foi encontrado vidro partido após uma verificação no local".



"Estamos ainda a analisar cuidadosamente a gravação e iremos dar mais informações quando for oportuno".







Num ano em que o Reino Unido foi o único país que terminou com zero pontos, Portugal, representado pelos The Black Mamba, com o tema "Love is on my side", conquistou 153 pontos.

Com Lusa