Aeroporto. "Plano B seria enorme problema" para Lisboa

RTP09 Jan, 2019, 13:49 / atualizado em 09 Jan, 2019, 13:53 | Economia

Foi durante uma viagem no Metro de Lisboa, da Baixa-Chiado ao Alto dos Moinhos, que o primeiro-ministro revisitou, em declarações aos jornalistas, o dossier da ampliação do Aeroporto Humberto Delgado e da construção de uma nova infraestrutura complementar no Montijo.O acordo com a ANA, detida pelos franceses da Vinci, enquadra um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.



Sobre “a questão do aeroporto”, António Costa afirmou que a obra “não se fará se o estudo de impacto ambiental não o permitir”.



“O estudo pode dizer várias coisas. Pode dizer que sim, sob certas condições, e a ANA assegura desde já o compromisso de fazer a obra de acordo com as condições que vierem a ser definidas. Pode dizer sim sem qualquer restrição ou pode dizer não”, enumerou o governante.



“Não é provável que o diga relativamente a uma infraestrutura que já hoje é um aeroporto”, acrescentou, referindo-se à base da Força Aérea.



Magda Rocha, Sandra Machado Soares, Nuno Tavares, Marcelo Sá Carvalho - RTP



Costa reconheceu que um eventual chumbo seria “um enorme problema para a região de Lisboa”. Isto porque o cenário alternativo, a construção de um “aeroporto de raiz e único” em Alcochete, levaria “dez a 15 anos”, ao invés dos três anos da “solução Portela+1”, que, segundo o chefe do Executivo, “resolverá o problema para muitas décadas”.António Costa esteve ao lado do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no lançamento do concurso para o prolongamento das linhas Verde e Amarela do Metropolitano da capital.Haverá novas estações do Metro em Santos e na Estrela, numa obra que implica um investimento de 210 milhões de euros até 2023.