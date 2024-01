Agricultores portugueses organizam bloqueios de estradas

Num contexto em que vários agricultores bloqueiam as estradas em França há vários dias,. Segundo o, está previsto o bloqueio das principais fronteiras e outras passagens a partir desta quinta-feira.

O movimento de associações de agricultores realiza estes protestos regionais “com vista à construção de caderno de reclamações, com medidas concretas que um novo Governo possa implementar", de acordo com uma nota da CNA publicada na sua página da Internet.

Por sua vez, a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) reuniu durante a manhã o Conselho de Presidentes para debater a crise do setor.Já a CNA está esta quarta-feira reunida em Bruxelas com a REPER – Representação Permanente de Portugal e quinta-feira com os deputados portugueses no Parlamento Europeu.. O ponto de rutura foi o corte de 35 por cento nas ajudas à agricultura biológica.A notícia dos corte nas ajudas surgiu no dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o lançamento do Diálogo Estratégico sobre o Futuro da Agricultura.

As reivindicações dos agricultores



Entre as várias reivindicações estão a "Os agricultores pedem também proteção através da a regulação do mercado.Segundo a CNA, "a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, a alteração do PEPAC (programa de aplicação da Política Agrícola Comum em Portugal), maior justiça na distribuição das ajudas, definição de limites máximos por exploração, reversão dos cortes nas ajudas dos pequenos e médios agricultores e atribuição das ajudas só a quem produz".O movimento de agricultores considera também que estão “subjugados ao” da grande distribuição que paga a preços miseráveis e um sistema de ajudas injusto e cada vez mais complexo põem em causa milhares de explorações, não só em Portugal, mas em toda a Europa”.Exigem no imediato “que, não são prejudicados pelas opções do Governo, nem que para isso se tenha de recorrer a medidas extraordinárias de caráter nacional".Os protestos começaram nos Países Baixos e espalharam-se por França, Alemanha, Polónia e Roménia. A confederação afirma também que os protestos dos agricultores em toda a Europa têm contextos e realidades diferentes, “mas em todos eles existe um ponto comum: o rendimento dos agricultores, ou seja, o dinheiro que no final da campanha fica para os agricultores”.Por toda a Europa assiste-se a um crescente bloqueio de estradas. As três principais organizações agrícolas espanholas já aderiram ao movimento de protesto dos agricultores europeus com mobilizações em todo o país durante as próximas semanas.