Aplicação de fundos comunitários é "gigantesca responsabilidade", diz Costa

António Costa considera que a aplicação dos fundos comunitários para superar a crise é uma "gigantesca responsabilidade, para com a União Europeia, mas também para com o país e as novas gerações".

O primeiro-ministro defende que importa que daqui a uns anos, quando se prestarem contas aos jovens, se veja que o país mudou e que "vencemos a crise" para termos um Portugal melhor do que tínhamos em fevereiro de 2020, quando a pandemia começou.







O primeiro-ministro esteve esta segunda feira a reunir com os diferentes partidos para apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência, que aponta três pilares fundamentais: Resiliência, transição climática e transição digital.







O plano prevê que mais de metade dos fundos europeus sejam usados no que chama de "vulnerabilidades sociais", no potencial produtivo e na competitividade e coesão social , as prioridades no capítulo da resiliência. Os fundos europeus para este plano tê um total estimado de 12,9 mil milhões de euros.





"A pior coisa que nos podia acontecer é iniciar-se este ciclo numa situação tão crítica como a atual e podermos dar-nos ao luxo de ao longo de dez anos passarmos o tempo a hesitar, a ter dúvidas e a voltar ao princípio, reabrindo as decisões que sucessivos governos vão tomando. Se, nos próximos dez anos, fizemos aquilo que foi feito nos últimos 50 anos a propósito do aeroporto de Lisboa, então daqui a 10 chegaremos ao fim com muito dinheiro gasto em estudos, mas sem se fazer nada de efetivamente concreto que altere a realidade do país", advertiu.





Neste ponto, António Costa resolver mesmo dramatizar a situação atual. "Não podemos perder tempo, porque a crise está aí, são milhares de empresas que estão ameaçadas de poder fechar, são milhares de postos de trabalho que já foram perdidos ou que estão ameaçados e assiste-se a uma perda de rendimentos no conjunto a sociedade que pode vir a atingir as famílias".



"Portanto, não podemos perder tempo. É fundamental que a União Europeia aprove definitivamente este plano, aprove definitivamente estes regulamentos, mas que o país tenha capacidade de o pôr rapidamente no terreno", salientou o primeiro-ministro.