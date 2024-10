APRe! meia satisfeita com atualização de pensões no ano seguinte à atribuição

Foto: Nuno Patrício - RTP

O presidente da República promulgou o diploma do Governo que prevê a atualização das pensões logo no ano seguinte a serem atribuídas. Mas a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados lembra que esta medida não resolve o problema de quem se reformou em 2023.

Desta forma, quer as pensões da Segurança Social, quer as da Caixa Geral De Aposentações, vão passar a ser atualizadas a partir do ano seguinte ao do início da pensão.



A APRe! aplaude a medida, mas não se mostra totalmente satisfeita. A presidente da associação, Maria do Rosário Gama, lembra que esta medida não resolve o problema de quem se reformou em 2023.



A associação propõe que os reformados em 2023 recebam retroativos para as pensões ficarem a par da inflação.