Associação de Empresas de Distribuição surpreendida com hora de fecho

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição lamenta esta opção, anunciada na quinta-feira pelo primeiro-ministro.Ouvido pela Antena 1, Gonçalo Lobo Xavier diz que nada fazia prever esta ordem de fecho.O director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição teme que os clientes se concentrem no período da manhã.

A Associação de Empresas de Distribuição insiste na proposta de aumentar o número máximo de clientes dentro das grandes superfícies, dentro das regras de segurança, para evitar que mais pessoas se concentrem no exterior, nas habituais filas.







Todos os estabelecimentos comerciais só podem funcionar entre as 8 da manhã e a uma da tarde, no sábado e no domingo.



As excepções são as pequenas mercearias, farmácias, padarias e postos de combustível.