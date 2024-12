Banco de Portugal vê regresso a défice de 0,1% do PIB em 2025

(em atualização)



O Banco de Portugal aponta para uma eventual deterioração das contas públicas, com a previsão no próximo ano do retorno aos défices e indicando que Portugal está em risco de falhar o cumprimento das regras orçamentais europeias.

"As projeções orçamentais apontam para o regresso a uma situação deficitária, embora o rácio da dívida pública mantenha uma trajetória descendente, atingindo 81,3 por cento do PIB em 2027", indica o BdP, no Boletim Económico de dezembro divulgado esta sexa-feira.

O banco central estima que o "saldo orçamental deve deteriorar-se em 2025, para -0,1 por cento do PIB", enquanto nos anos seguintes "continuam a projetar-se défices, em resultado das medidas permanentes já adotadas - com impacto na despesa pública e na receita fiscal -, dos empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) previstos para 2026 e, a partir de 2027, do aumento de despesa para assegurar a continuidade dos projetos financiados pelo PRR".

As projeções do Boletim Económico estimam que o ano que está prestes a terminar seja ainda de excedente - de 0,6 por cento do PIB e acima dos 0,4 por cento do PIB com que o Governo está a contar. Nos anos seguintes, segundo o mesmo indicador, a situação orçamental deverá agravar-se mais, com expectativa de um défice de 1 por cento do PIB em 2026 e de 0,9 por cento do PIB em 2027.

No OE2025, o Governo estimava que se iria verificar um excedente de 0,3 por cento em 2025, sendo que, segundo o plano orçamental de médio prazo enviado a Bruxelas, projetava também um saldo orçamental positivo até 2028.

Banco de Portugal revê em alta previsões de crescimento



Banco de Portugal apresentou uma ligeira melhoria das previsões de crescimento económico para este ano e para o próximo. A instituição liderada por Mário Centeno estima que o Produto Interno Bruto (PIB) avance 1,7 por cento em 2024 e 2,2 por cento em 2025 - anteriormente estimava 1,6 por cento e 2,1 por cento, respetivamente.

Apesar desta revisão em alta, face aos 1,6 por cento e 2,1 por cento estimados no Boletim de outubro, o valor para este ano continua abaixo do estimado pelo Governo no Orçamento do Estado, que é um crescimento de 1,8 por cento. Já para 2025, fica acima do projetado pelas Finanças, que estimam 2,1 por cento.

O banco central estima agora que a economia portuguesa vai crescer 1,7 por cento este ano, 2,2 por cento em 2025 e 2026, e 1,7 por cento em 2027, "mantendo a trajetória de convergência com a área do euro".

O banco central português explica, no Boletim, que “a atividade nos próximos dois anos reflete um enquadramento mais favorável, com a melhoria das condições financeiras, a aceleração esperada da procura externa e a maior entrada de fundos da União Europeia”. No entanto, adverte que o enquadramento externo está sujeito a riscos significativos em baixa de natureza económica e geopolítica.