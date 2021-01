A presidente do BCE diz que, entretanto, houve desenvolvimentos positivos como o início do processo de vacinação, o acordo do Brexit e a mudança de administração norte-americana.



Mas Christine Lagarde diz que as novas variantes do vírus e as novas medidas de contenção terão impacto nas economias.



Para já, o BCE mantém os juros em zero, para as operações de refinancimento, pelo menos enquanto a inflação estiver baixa e mantém também a compra de ativos.