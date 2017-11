Rui Vilar: "Belmiro de Azevedo foi o mais inovador empresário do século XX"



As palavras são de Rui Vilar, presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que diz Belmiro de Azevedo foi o maior empresário do século XX. Vilar ressalvou ainda a relação de proximidade que mantinha com o líder da Sonae.



"Foi capaz, em muitas áreas, de inovar e de antecipar o futuro e por isso construiu um grupo empresarial que tem todas as condições para se continuar a desenvolver", declarou.O antigo ministro das Finanças lembra Belmiro de Azevedo como um homem sem papas na línguas, com mau feitio, mas sobretudo um empresário que marcou Portugal por ter sido pioneiro da ideia de internacionalização das empresas e da aplicação do conhecimento às empresas.O Presidente da República lamentou hoje a morte do empresário Belmiro de Azevedo e prestou-lhe homenagem, elogiando as suas capacidades de "liderança, determinação, visão de futuro e empenhamento social e cultural".Num curto comunicado divulgado no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa considera-o uma "figura marcante" do meio empresarial e da sociedade portuguesa e apresenta à sua família "sentidas condolências".Belmiro de Azevedo, um dos homens mais ricos de Portugal, que esteve décadas na Sonae e a transformou num império com negócios em várias áreas e extensa atividade internacional, morreu hoje aos 79 anos.No momento em que nos deixa, quero homenagear o Eng.º Belmiro de Azevedo, figura marcante do nosso meio empresarial e da sociedade portuguesa, em termos de liderança, determinação, visão de futuro e empenhamento social e cultural ao longo de mais de 40 anos", afirma o chefe de Estado, na nota divulgada."Apresento à família as minhas sentidas condolências", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.O antigo presidente do Conselho Económico Social disse que Belmiro de Azevedo deixou uma marca impressionante como empresário a nível mundial. De acordo com Silva Peneda, o antigo líder da Sonae foi o primeiro grande 'player' mundial no mercado da madeira.O antigo político revelou que Belmiro de Azevedo tinha uma relação especial com os funcionários, lembrando, após o 25 de Abril, uma greve dos trabalhadores que pediram o regresso do empresário à Sonae.A Assembleia da República aprovou hoje um voto de pesar pela morte do empresário Belmiro de Azevedo, falecido hoje, manifestando "total solidariedade" à família e amigos, apesar dos votos contra de PCP e abstenções de BE e PEV."A Sonae está hoje presente na comunicação social, telecomunicações, retalho, desenvolvendo ao mesmo tempo, através da sua fundação, uma obra social muito assinalável nos domínios da educação, cultura e solidariedade", lê-se no texto.Os deputados destacaram ainda o percurso do homem nascido no Marco de Canaveses em 1938 que "soube transformar a Sonae numa referência internacional".Em 2006, o engenheiro de formação foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique pelo então presidente da República, Jorge Sampaio.A empresa enviou um comunicado à imprensa, em que presta homenagem a Belmiro de Azevedo.“Belmiro de Azevedo liderou a Sonae durante 50 anos, período em que a transformou num dos mais importantes e respeitados grupos empresariais portugueses.O seu caráter empreendedor único levou-o a criar e expandir negócios, gerir com rigor e criatividade, internacionalizar, investir na abertura do mercado de capitais, ser percussor do relevo da sustentabilidade nas empresas, apostar na formação e a criar um estilo único de liderança que faz da Sonae uma reconhecida escola de gestores em Portugal.Os colaboradores da Sonae unem-se à dor da sua Família e prestam sentida homenagem ao Homem que dedicou a vida a criar um legado histórico ímpar no panorama empresarial em Portugal, assumindo o compromisso de tudo fazer para o perpetuar, empenhados em contribuir para que a Sonae continue a levar os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de pessoas, tal como o Engenheiro Belmiro sempre nos ensinou”.O antigo ministro das Finanças não tem dúvidas em dizer que Belmiro de Azevedo é o maior empresário português que conheceu. Miguel Cadilhe recorda a qualidade do empresário, mas também a sua independência em relação aos poderes políticos que muitas vezes lhe custaram prejuízos empresariais.O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, recordou hoje Belmiro de Azevedo como um "grande amigo, empresário e criador de riqueza"."Recordo o engenheiro Belmiro de Azevedo pela sua frontalidade e pela sua assertividade. Ao mesmo tempo que era uma pessoa afável, não deixava de ser direto, frontal, porque não estava refém deste ou daquele poder. Tinha o condão de chamar as coisas pelos nomes e de por o dedo na ferida mas, sobretudo, recordo-o como um grande amigo, empresário e como um criador de riqueza", destacou António Saraiva.Em declarações à Lusa, o presidente da CIP sublinhou ainda o trabalho de Belmiro de Azevedo no grupo Sonae, nomeadamente, pela expansão da "sua atividade, não só ao ramo da distribuição, das comunicações e das telecomunicações, [mas] também internacionalmente"."Gostaríamos que a sua experiência e o seu exemplo pudessem ser replicados, para que o país pudesse, mais rapidamente, alvejar o crescimento que todos desejamos", concluiu o dirigente.O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, lamentou hoje a morte do empresário Belmiro de Azevedo, que elogiou enquanto alguém que soube relacionar os negócios e as Artes.Numa nota de pesar, Castro Mendes lembrou o antigo dirigente da Sonae como uma pessoa "com uma notável capacidade de trabalho, [que] soube compatibilizar a sua dedicação aos negócios com o interesse pelas áreas da Cultura, da Educação, das Artes e da Solidariedade, que expressou através da constituição da Fundação com o seu nome, em 1991"."O homem que elogiava a mudança e que dizia não acreditar num futuro sem trabalho, contribuiu também para a formação de um jornal diário e de referência no panorama nacional", declarou o ministro, que recordou a fundação do jornal Público.Lobo Xavier, da Fundação Belmiro de Azevedo, lembra o homem que lhe deixa uma profunda saudade, mas realça também a obra que deixa na Sonae, a ideia de risco, de iniciativa, de intuição, mas sobretudo a ideia de independência, a marca mais forte do empresário.Lobo Xavier relembra ainda a simplicidade de vida de um dos homens mais ricos de Portugal.O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta Cafés, lamentou hoje a morte de Belmiro de Azevedo, "um homem extraordinário" e "um exemplo em Portugal para todos os empresários".Em declarações à Lusa, Rui Nabeiro disse que foi "com muita tristeza" e com "um grande abalo" que recebeu a notícia da morte de Belmiro de Azevedo, sublinhando que era "um homem extraordinário, que lutou e que soube lutar"."É um exemplo em Portugal para todos os empresários, que procurou trabalho e procurou dar trabalho. Foi um grande criador", disse ainda Nabeiro, acrescentando que fica agora "muita saudade".O co-fundador do jornal Público, juntamente com Belmiro de Azevedo, mostrou-se surpreendido pela morte do empresário. "Não deixo de recordar com muita saudade e muita estima a relação que tivemos e que permitiu que o Público fosse criado".Vicente Jorge Silva falou de uma relação de negócios que no seu princípio teve grande sucesso, havendo convergência na vontade de Belmiro de Azevedo com os jornalistas para levar para a frente um projeto pioneiro do jornalismo em Portugal."Deixa-me bastante triste, bastante afetado, mantinha do fundo do coração, uma grande estima e amizade", declarou Vicente Jorge Silva.O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, aludiu hoje à morte do empresário Belmiro de Azevedo como "uma grande perda para Portugal", sublinhando que o ex-líder do grupo Sonae foi "muito inovador" em termos de gestão.Em Braga, à margem de uma visita a uma fábrica de torneiras, Caldeira Cabral endereçou ainda "condolências" aos três filhos de Belmiro de Azevedo."É uma grande perda para Portugal", disse o ministro da Economia.Caldeira Cabral sublinhou que o grupo Sonae "afirmou Portugal no estrangeiro" e que aquele empresário foi "muito inovador em termos de gestão"."Acho que a sociedade portuguesa tem muitos aspetos de gratidão para com ele", acrescentou.O comentador da RTP, André Macedo, explicou que Belmiro de Azevedo foi o grande responsável pela revitalização da marca Sonae que não fazia parte da família. "Teve capacidade de dar dimensão a um negócio que não tinha essa dimensão", declarou.Belmiro de Azevedo manteve o seu legado durante a passagem de vários governos, cores partidárias e conjunturas económicas, tendo sido capaz de deixar a Sonae dentro da família nas mãos do filho, Paulo de Azevedo."Teve também a capacidade, essa mais rara, de deixar a empresa na mãos do filho, que a lidera há mais de dez anos. Foi capaz de garantir a sucessão dentro da empresa".c/Lusa