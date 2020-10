"Bom senso e a razoabilidade" são o limite para acordo no Orçamento do Estado

O primeiro-ministro considera que "o bom senso e a razoabilidade" são o limite para um acordo no Orçamento do Estado. António Costa acredita que até à votação final global há tempo para chegar a um entendimento. No entanto, em entrevista ao jornal Público, diz que "ainda ninguém percebeu as resistências de fundo da esquerda a este Orçamento".