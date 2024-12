Bombeiros Sapadores. Ministro das Finanças confiante num acordo

Joaquim Miranda Sarmento explicou, na Grande Entrevista, da RTP 3, que a proposta do executivo para a valorização destes profissionais, de 360 euros até 2027 para o início de carreira, é semelhante à das forças de segurança e que o governo tem de manter o equilíbrio entre as diferentes carreiras da Função Pública.



Questionado sobre os alertas do governador do Banco de Portugal para o aumento da despesa corrente inscrito neste Orçamento, respondeu que a maioria desse crescimento "são decisões tomadas pelo anterior Governo", que já era projetado em nove por cento.



"Se consultar o relatório para o Orçamento de 2024 está lá um crescimento da despesa de nove por cento, não vi esse alerta na discussão para 2024", atirou o ministro.





Joaquim Miranda Sarmento garantiu também que a despesa do Estado está "controlada".

a evolução da Economia em 2025 deverá manter-se positiva.

Sobre as estimativas conhecidas esta tarde, do Banco de Portugal, quanto ao impacto da redução de um ponto percentual do IRC, acordada para o Orçamento do Estado para 2025, Joaquim Miranda Sarmento frisou que não tinha lido o estudo do BdP mas lembrou que, de acordo com a teoria económica, uma redução do IRC quanto o imposto é muito elevado tem sempre resultados significativos. Joaquim Miranda Sarmento acredita ainda que é possível por Portugal a crescer. Para já,

O responsável pelas Finanças acrescentou que o Governo mantém o objetivo de reduzir ainda mais a taxa do IRC, prevendo que irá fazer tudo para o conseguir nas negociações do próximo ano.





O ministro das Finanças considerou também que o OE2025 "é bom", que "não aumenta nenhum imposto e reduz vários".





É, contudo, "um Orçamento em que o Governo se viu limitado na sua margem discricionária, por decisões executivas que o Parlamento não devia ter tomado", referiu Miranda Sarmento, acusando o Partido Socialista, de, aliado ao Chega, ter conseguido inserir mil milhões de euros em despesa e de achar "que se podia substituir ao Governo".







As medidas aprovadas pela oposição, nomeadamente antes do OE2025, como o fim das portagens nas ex-Scut, a redução do IVA da eletricidade e a descida do IRS não foram negociadas, destacou o ministro, mas foram sim "decisões unilaterais, porque o PS acha que se podia substituir ao governo e não é essa a função do parlamento".



O governante considerou então que este OE "responsabiliza o PS e o Chega".





Já sobre a TAP, o responsável pela pasta das Finanças assegurou que se mantém a perspetiva da privatização em 2025, mas que o Governo "não tem pressa", porque é "preferível demorar um pouco mais e garantir que os objetivos" estão assegurados.







