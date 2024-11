Bruxelas carimba previsão de crescimento de Portugal em 1,7% em 2024 e 1,9% em 2025

Nas previsões económicas de outono, agora publicadas, a Comissão Europeia prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 1,7 por cento este ano, 1,9 em 2025 e de 2,1 em 2026. Recorde-se que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano uma estimativa de crescimento do PIB de 1,8 por cento em 2024 e de 2,1 em 2025.



O Executivo comunitário corrige, por outro lado, em alta a previsão da taxa de inflação em Portugal para 2,6 por cento em 2024 e 2,1 em 2025.Espera agora a Comissão que "a inflação continue a diminuir durante o horizonte de previsão, em linha com as projeções para a área do euro", embora proceda à revisão em alta relativamente a maio.





Em termos médios anuais, as previsões de outono apontam para que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor em Portugal atinja os 2,6 por cento em 2024, contra a anterior previsão de 2,3, recuando para 2,1 por cento em 2025 e 1,9 por cento em 2026.

Excedente nas contas públicas

A Comissão Europeia mostra-se mais otimista do que o Governo de Luís Montenegro ao prever um excedente orçamental de 0,6 por cento em 2024 e de 0,4 no ano seguinte. O Executivo prevê 0,4 e 0,3 por cento, respetivamente.



O Executivo comunitário avançava em maio com uma previsão de excedente de 0,4 por cento em 2024. Quanto a 2025, verifica-se uma ténue correção em baixa, face aos anteriores 0,5 por cento.

Zona Euro e União Europeia



Nestas previsões de outono, estima-se que o PIB do bloco da moeda única cresça 0,8 por cento este ano, à semelhança do que aparecia inscrito nas previsões de primavera, em maio, e de inverno, em fevereiro.



Quanto a 2025, o PIB da Zona Euro deverá, segundo Bruxelas, progredir 1,3 por cento, abaixo, em um ponto percentual, face às previsões de primavera (1,4 por cento) e de inverno (1,5 por cento).



Para 2026 é esperado um crescimento económico no espaço do euro de 1,6 por cento.A Comissão Europeia prevê que a taxa de inflação na Zona Euro apenas recue abaixo dos dois por cento, fasquia traçada pelo BCE para a estabilidade, em 2026. Este ano deve fixar-se em 2,4 por cento e em 2025 nos 2,1.



Já no que diz respeito aos 27 Estados-membros da União Europeia, o PIB deve crescer 0,9 por cento este ano, menos do que fora previsto na primavera (um por cento), mas igualando as estimativas de inverno.



Em 2025, a economia da União deve progredir 1,5 por cento, menos do que na primavera (1,6 por cento) e no inverno (1,7 por cento). Para 2026, a previsão é de 1,8 por cento.Bruxelas revê em baixa a previsão de atividade da economia alemã, da estagnação para uma quebra de 0,1 por cento em 2024. O motor da Europa deverá tornar a crescer em 2025, mas apenas 0,7 por cento.





"Após uma estagnação prolongada e generalizada, a economia da UE retomou o crescimento no primeiro trimestre do corrente ano e, tal como projetado na primavera, a expansão prosseguiu a um ritmo moderado, mas constante, ao longo do segundo e terceiro trimestres, num contexto de nova diminuição das pressões inflacionistas", anota a Comissão Europeia.



"Parecem estar reunidas as condições para uma ligeira aceleração da procura interna, apesar do aumento da incerteza", acrescenta.



c/ Lusa