Comissão Europeia estima crescimento de 1,1% do PIB de França em 2024

"A atividade económica em França deverá manter-se resiliente em 2024, apoiada pelas despesas públicas e pelo comércio externo", refere o executivo comunitário, nas previsões macroeconómicas de outono, hoje divulgadas, e que estimam um crescimento de 1,1% do PIB, este ano, acima do de 0,8% antecipado no anterior exercício, em maio.

Para 2026, Bruxelas prevê que a atividade recupere 1,4%, impulsionada por custos de financiamento mais baixos e por uma maior procura privada.

A inflação deverá diminuir em 2024, para 2,4%, em 2025 (1,9%) e 2026 (1,8%) estabilizando globalmente abaixo de 2%, favorecida pelos preços mais baixos da energia, das matérias-primas e dos géneros alimentícios.

O défice orçamental, por seu lado, deverá aumentar ainda mais, para 6,2% do PIB em 2024 (um agravamento face aos 5,3% inicialmente previstos), antes de diminuir para 5,3% em 2025 e acelerara ligeiramente para 5,4% no ano seguinte.

Já para dívida pública francesa, a Comissão estima que esta se fixe este ano nos 112,7% do PIB, aumentando para 115,3% em 2025 e para 117,1% em 2026, "uma vez que o défice primário continua a ser considerável".

A Comissão Europeia publica todos os anos duas previsões macroeconómicas completas (primavera e outono) e uma intercalar (inverno), apenas com indicadores do PIB e da inflação.