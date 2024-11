Estimativa para Espanha melhora com crescimento de 3% do PIB este ano

A anterior estimativa de Bruxelas, divulgada em maio, previa um crescimento do PIB espanhol de 2,1% em 2024.

Se se confirmar a estimativa europeia de hoje, o crescimento do PIB espanhol será este ano superior ao de 2023, que foi 2,5%.

O crescimento de Espanha deve-se ao consumo, "sustentado pela continuação da resiliência do mercado de trabalho, e pelo reforço do investimento", lê-se no documento da Comissão Europeia (CE) divulgado hoje com as previsões de outono para a economia.

"A atividade económica [em Espanha] manteve a dinâmica no primeiro semestre de 2024, sustentada pela forte evolução do consumo e do impulso da atividade turística. A expansão económica deverá continuar no segundo semestre do ano", diz a CE.

A par de um crescimento de 3% do PIB, a Comissão prevê uma inflação de 2,8% este ano em Espanha (três décimas inferior aos 3,1% que estimou em fevereiro). A inflação em 2023 foi 3,4% em Espanha.

Quanto à taxa de desemprego, que em Espanha é das mais altas da União Europeia, deverá situar-se em 11,5% este ano, depois de ter sido 12,2% em 2023.

A CE mantém, por outro lado, a estimativa de um défice público de 3% do PIB este ano em Espanha (foi 3,5% em 2023).

Para 2025, Bruxelas prevê que o PIB de Espanha cresça 2,3%, que a inflação seja 2,2%, que a taxa de desemprego caia para 11% e que o défice público diminua para 2,6% do PIB.

As estimativas para 2026 para Espanha são de um crescimento do PIB de 2,1%, uma inflação de 2%, uma taxa de desemprego de 10,7% e um défice público de 2,7%