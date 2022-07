Bruxelas melhora crescimento do PIB português para 6,5%, o maior da UE, e revê em alta inflação

Bruxelas prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresça 6,5% em 2022, quando em maio esperava uma expansão de 5,8%.



Esta previsão é mais otimista do que a do Governo, que espera uma expansão de 4,9%, e coloca Portugal não só a crescer acima da zona euro e da média da União Europeia, como o país com a maior expansão.







Por outro lado, Bruxelas está mais pessimista para 2023 e cortou as perspetivas de crescimento do PIB português para 1,9%, quando em maio esperava 2,7%.



A Comissão Europeia torna-se, entre as principais instituições nacionais e internacionais, a mais otimista para este ano relativamente ao crescimento português.



O Banco de Portugal prevê uma expansão de 6,3%, o Fundo Monetário Internacional de 5,8%, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de 5,4% e o Conselho das Finanças Públicas de 4,8%.



A influenciar o comportamento do crescimento do PIB está, diz Bruxelas, o efeito 'carry-over' e a continuação da recuperação do turismo.



Espera, assim, que após o forte desempenho no início do ano, o crescimento seja moderado em termos trimestrais, mas permaneça "significativo" em termos anualizados em 2022, prevendo uma contribuição maior das exportações de serviços.



Bruxelas revê em alta inflação em Portugal para 6,8% este ano



A Comissão Europeia reviu ainda em alta de 2,4 pontos percentuais (p.p.) a taxa de inflação para Portugal, para 6,8% este ano, ainda que abaixo dos 7,6% previstos para a zona euro.





De acordo com as previsões macroeconómicas intercalares, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá subir em Portugal de 0,9% em 2021 para 6,8% em 2022, antes de cair para 3,6% em 2023.



Em maio, Bruxelas previa que a inflação subisse em Portugal para 4,4% em 2022, caindo para 1,9% em 2023.







A previsão de Bruxelas supera a do Governo, que estima uma taxa de inflação de 4% para este ano.



O executivo comunitário também reviu em alta a previsão para a zona euro e para a média da União Europeia, esperando máximos históricos em 2022, em 7,6% na zona euro e 8,3% na União Europeia, antes de diminuir em 2023 para 4% e 4,6%, respetivamente.