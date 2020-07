Bruxelas piora projeção de contração em Portugal para 9,8%

Nas previsões intercalares de verão divulgadas esta terça-feira, o Executivo comunitário reviu em baixa as projeções macroeconómicas, já sombrias, da primavera para o conjunto da zona euro e da UE, mas mostra-se particularmente mais pessimista relativamente a Portugal.

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, afirma que o agravamento da projeção para a contração da economia portuguesa deve-se sobretudo a uma retoma abaixo do esperado no turismo, referindo ainda a reabertura tardia das fronteiras com Espanha.

(neste caso ligeiramente mais otimista do que os 5,8 antecipados na primavera).A Comissão Europeia espera então, ao antecipar uma queda da economia portuguesa de 6,8 por cento, contra 7,7 no espaço da moeda única e 7,6 no conjunto dos 27 Estados-membros."Com o confinamento a começar a diminuir em maio,durante um longo período”, começa por explicar a entidade.“O PIB deverá assim recuar 9,8 por cento em 2020, antes de recuperar em torno dos 6 por cento em 2021", aponta a Comissão, que adverte ainda para riscos sobretudo para o lado negativo, "devido ao forte impacto do turismo estrangeiro", setor "onde as incertezas no médio prazo permanecem significativas".

Previsão de recessão de 8,7 por cento na Zona Euro

Também revistas em baixa foram as projeções para a economia da Zona Euro este ano.Nas previsões intercalares de verão, o executivo comunitário aponta que, "dado o levantamento das medidas de confinamento estar a ser levado a cabo a um ritmo mais gradual do que o assumido" nas anteriores projeções da primavera, há dois meses, "o impacto na atividade económica em 2020 será mais significativo do que o antecipado".Assim, a Comissão, que em maio projetava para este ano uma contração, já recorde, de 7,7 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no espaço da moeda única,(na primavera apontava para 6,3).

c/ Lusa