Câmara de Lisboa lança programa Renda Segura

Em declarações à Antena 1, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, sublinha as garantias oferecidas por este programa aos proprietários, como por exemplo o facto de a relação contratual ser estabelecida com a câmara e não com o inquilino e a possibilidade de pagamento de até três anos de renda à cabeça.As casas alugadas pelos proprietários à câmara serão subarrendadas e as rendas serão de acordo com os rendimentos dos inquilinos.

A câmara vai suportar a diferença entre o valor pago pelo inquilino e a renda acertada com o proprietário.