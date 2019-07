Casas em centros históricos classificados pela UNESCO deixam de pagar IMI

Cristina Sambado - RTP17 Jul, 2019, 11:20 / atualizado em 17 Jul, 2019, 11:21 | Economia

Os proprietários das casas nos centros históricos de Porto, Guimarães, Évora, Sintra, Angra do Heroísmo, Óbidos e Elvas já não têm de recorrer à Justiça para ver reconhecida a isenção do imposto.



Os centros históricos classificados pela UNESCO têm cerca de 20 mil prédios. A receita de IMI cobrada indevidamente nos últimos dez anos representa cinco milhões de euros de receita anual para as câmaras municipais.





Em relação às dezenas de processos que estão a decorrer em tribunais, vão ter a desistência da Autoridade Tributária.

Proprietários têm de provar residência

Segundo o, a decisão do Governo já foi comunicada a todas as repartições de Finanças e surge na sequência de um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo.Na circular, enviada às repartições de Finanças, lê-se “que”.Segundo o jornal, a mesma circular informa que “”.Há dez anos que as Finanças consideram que apenas os prédios classificados individualmente como monumento nacional é que estavam isentos e não o conjunto edificado nas zonas classificadas pela UNESCO. Os proprietários começaram a contestar e os tribunais sempre lhes deram razão, obrigando o Estado a devolver, com juros, o valor pago.Apesar de a lei definir como “universal e automática” a isenção de pagamento de IMI, os proprietários têm de provar que moram num centro histórico classificado. Devem requerer, para tal, uma declaração da Direção Regional de Cultura e levá-la à repartição de Finanças.Em relação a Óbidos a isenção já era concedida. No entanto, os restantes têm que requerer a declaração.Os proprietários contestam a necessidade de solicitar a declaração porque consideram “dar mais trabalho aos cidadãos”, para além de ser “mais burocracia inútil para os funcionários da Cultura e das Finanças”.