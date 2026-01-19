Centeno fora da corrida ao BCE

(em atualização)





A informação foi avançada à agência Lusa por fontes europeias conhecedoras das votações, que decorrem à porta fechada na reunião dos ministros das Finanças.





Portugal e Letónia retiraram, respetivamente, as candidaturas de Mário Centeno e do governador do banco central da Letónia, Martins Kazaks, num esforço para consenso e que tem levado à retirada dos menos votados.



Na ronda anterior - a primeira, que durou cerca de uma hora - haviam sido retiradas as candidaturas do antigo ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius, e do governador do banco central da Estónia, Madis Müller.





Continuam agora, na terceira ronda, a ser disputadas as candidaturas do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn, e do governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic.



O Eurogrupo vota esta segunda-feira, na capital belga, a sucessão na vice-presidência do BCE, para substituir Luis de Guindos, que sai no final de maio.







