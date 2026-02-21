"Com efeito imediato". Trump anuncia aumento das tarifas globais de 10% para 15%

"Durante os próximos meses, a Administração Trump irá determinar e emitir as novas tarifas legalmente permitidas, que darão continuidade ao nosso processo extraordinariamente bem-sucedido de tornar a América grandiosa novamente", acrescentou.

Taxa soma-se às tarifas já em vigor

Na sexta-feira, na mesma rede social, o presidente norte-americano anunciou "uma tarifa global de dez por cento sobre todos os países".



Em conferência de imprensa, Trump acusou o Supremo Tribunal de ter cedido a "influências estrangeiras" depois de anular as taxas previamente impostas por si.



Esta nova taxa vai somar-se às "tarifas aduaneiras normais já em vigor", afirmou o líder norte-americano, sugerindo que a maioria dos acordos comerciais com os EUA continua de pé. "O acordo com a Índia continua válido", exemplificou, acrescentando que "todos os acordos" continuam válidos e que Washington apenas vai "proceder de forma diferente".



O presidente norte-americano qualificou a decisão do Supremo Tribunal dos EUA como "profundamente dececionante", afirmando que os juízes que votaram a favor de anular as tarifas foram "antipatriotas e desleais" à Constituição.



Face à decisão do Supremo, Trump salientou que agora outras alternativas serão "utilizadas para substituir as que o tribunal rejeitou injustamente".



Estas vão ser "excelentes alternativas" que podem render ainda "mais dinheiro", adiantou.



c/ Lusa

Trump tinha anunciado na sexta-feira uma tarifa geral de dez por cento depois de o Supremo Tribunal ter considerado que o presidente excedeu a sua autoridade ao impor uma série de taxas ao abrigo de uma lei de emergência económica.As novas taxas agora anunciadas baseiam-se numa outra lei, conhecida como Secção 122, queNuma publicação na rede Truth Social este sábado, Donald Trump afirmou que pretende usar esse período para trabalhar na emissão de outras tarifas "legalmente permitidas"."Eu, como presidente dos Estados Unidos da América,, sem retaliação (até eu chegar!) - para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15 por cento", escreveu.