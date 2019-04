Combustíveis. Abastecimento deverá estar normalizado em 48 horas

RTP18 Abr, 2019, 10:46 | Economia

Em declarações aos jornalistas após o anúncio do final da greve, Pedro Henriques, do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) apontou para um prazo de 48 horas até que o abastecimento nas bombas de combustível seja normalizado.



O membro sindical congratulou-se ainda com o entendimento conseguido esta quinta-feira e disse esperar que até ao final do ano se consiga concluir o acordo de negociação coletiva.



"Vamos dar início às negociações com a ANTRAM, com supervisão do Governo, para negociar as cláusulas da negociação coletiva desta classe profissional. A primeira reunião é dia 29 e tem como objetivo até ao final deste ano estar fechado este acordo coletivo de trabalho até final do ano", afirmou o responsável.

Esta manhã, o presidente da ANTRAM, Gustavo Paulo Duarte, disse acreditar que a manhã desta quinta-feira "está perdida" mas que, no turno da tarde, já se deverão começar a sentir diferenças e que as filas irão diminuir nas bombas de combustível.



c/Lusa

Já Francisco Albuquerque, da Associação Nacional de Revedores de Combustíveis (ANAREC), acredita que cerca de 80 por cento da rede de abastecimento do país está afetada, mas que "rapidamente a situação deverá ser resolvida".Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, tinha já afirmado que os serviços de abastecimento de combustível iriam começar a regressar à normalidade a partir de hoje, mas de forma gradual., mas vamos começar a sentir, desde as primeiras horas do dia, que finalmente o período que nós vivemos nos últimos três dias terminou e que temos todos, enquanto cidadãos, o direito a não ter este problema", declarou o ministro.No entendimento conseguido hoje, as partes comprometem-se a "diligenciar pela manutenção de um clima de diálogo e paz social, mantendo o diálogo como forma de resolução de diferendos ou divergências até ao fim das negociações", abstraindo-se de "outras formas de pressão, nomeadamente greves".