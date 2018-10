Comissão Europeia rejeita orçamento de Itália para 2019

RTP23 Out, 2018, 14:54 / atualizado em 23 Out, 2018, 16:39 | Economia

A Itália é o primeiro país a ver o seu projeto orçamental "chumbado" pela Comissão Europeia desde que, em 2013, no âmbito da crise da dívida soberana, implementou novas políticas económicas e orçamentais.

"Pela primeira vez, a Comissão vê-se obrigada a pedir a um país da zona euro para rever o seu plano orçamental. Não encontrámos outra alternativa senão pedir às autoridades italianas que o fizessem. Damos agora um prazo máximo de três semanas à Itália para apresentar uma nova proposta", anunciou o vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta do Euro.

O Governo italiano respondeu, ontem, ao pedido de esclarecimentos que Bruxelas tinha feito na semana passada, reconhecendo que estava a ir contra as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, com a necessidade de estimular o crescimento do país.



"Infelizmente" as explicações de Roma não foram "convincentes" para levar Bruxelas a mudar de opinião, continuando a considerar que a proposta orçamental italiana contém "uma derrapagem particularmente grave", disse Valdis Dombrovskis após a reunião do Colégio de Comissários.

O atual orçamento italiano vai aumentar o défice estrutural do país em 0,8 pontos, para 2,4 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), em vez de diminuir 0,6 pontos (para 1,8 por cento do PIB), conforme foi solicitado em julho pela Comissão.



"O Governo italiano está a ir, aberta e conscientemente. contra compromissos assumidos. A Europa é construída através da cooperação, a Zona Euro é baseada em laços de confiança. Itália tem de jogar com as mesmas regras de todos. Se a confiança é quebrada, todos os Estados-membros sairão prejudicados, a nossa união será prejudicada", sublinhou Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis notou que a Itália tem a segunda maior dívida em relação ao PIB da União Europeia, atingindo os 131,2 por cento em 2017. "As despesas com juros da Itália mantiveram-se em 2017 em cerca de 65,5 bilhões de euros, ou 3,8 por cento do PIB, que era, em geral, o mesmo número de recursos públicos dedicados à educação", disse a Comissão.



O vice-presidente do executivo comunitário disse ainda que "quebrar as regras pode parecer tentador à primeira vista", assim como "tentar curar dívida com mais dívida", mas que, em determinado momento, esta pesará demasiado, especialmente num país que já tem "a segunda dívida pública mais elevada da União Europeia e uma das mais elevadas do mundo".



"A bola está agora do lado do governo italiano. Sabemos que este é um ponto de partida para um diálogo de três semanas, que queremos feito num espírito construtivo", vincou Dombrovskis.



O comissário com responsabilidades pela moeda única vem, desta forma, dar seguimento ao aviso lançado esta segunda-feira pelo comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Enquanto Dombrovskis dava uma conferência de imprensa em Estrasburgo para explicar os motivos da Comissão, Moscovici reforçava na rede social Twitter a intenção de "diálogo construtivo".

2/2 However, our door is not closing: we wish to continue our constructive dialogue with the Italian authorities. I welcome Minister Tria's commitment to this end and we must move forward in this spirit in the coming weeks. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 23 de outubro de 2018





Pierre Moscovici também considera que a explicação de Roma foi insuficiente. "A carta que recebemos não respondia às três questões que colocámos: sobre o défice estrutural, a importância da dívida, e as perspetivas de crescimento", comentou, ressalvando, contudo, que o caso de Itália não é "extremo".



A Itália arrisca a abertura de “um procedimento por défice excessivo” passível de sanções financeiras que, em teoria, correspondem a 0,2 por cento do PIB. Isto significa que Roma poderá ser chamada a pagar 3,4 mil milhões de euros, segundo os valores de 2017.