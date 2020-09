Comissária Elisa Ferreira acredita que parcerias nas zonas transfronteiriças podem potenciar desenvolvimento

A Comissária da Coesão e Reformas acredita que as parceiras nas zonas transfronteiriças podem desenvolver territórios mais afastados do poder central. Elisa Ferreira dá o exemplo da ligação entre o norte de Portugal e a Galiza e acredita que com apoio do governo essa realidade pode ser impulsionada noutras zonas raianas.