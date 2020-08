Companhias aéreas do grupo Virgin vão da falência aos despedimentos

Com uma dívida de cinco mil milhões de dólares australianos (2,95 mil milhões de euros), a Virgin Australia já estava numa situação financeira precária antes da pandemia, que abalou a indústria aérea mundial. Mas, esta quarta-feira, viu-se obrigada a anunciar o encerramento de uma das suas filiais e a acabar com, pelo menos, três mil postos de trabalho.

, disse Paul Scurrah, CEO (diretor executivo) da companhia aérea fundada pelo homem de negócios britânico Richard Branson.A reestruturação da companhia aérea, desenvolvida sob o novo proprietário Bain Capital, também vai reduzir a frota de aeronaves para metade.Paul Scurrah lamenta, no entanto, não poder garantir que não hajam mais empregos em risco, avança o. O novo proprietário da empresa, o grupo norte-americano Bain Capital,Assim,Com a chegada do vírus e o encerramento das fronteiras da Austrália a não residentes, a companhia foi forçada a suspender todos os voos internacionais., acrescentou Scurrah.Para o CEO da companhia aérea, é claro que a indústria da aviaçãoA Virgin Australia foi a primeira companhia aérea do Grupo Virgin a entrar com um pedido de administração voluntária — uma forma de falência — ainda em abril, depois de o governo federal ter rejeitado todos os pedidos de resgate da empresa.

Virgin Atlantic pede falência

A Virgin Atlantic declarou falência na terça-feira e quer proteção contra os credores nos EUA, de acordo com um processo judicial em Nova Iorque.Já em maio a companhia aérea comunicou que poderia vir a cortar mais de três mil empregos e que fecharia a sua base no aeroporto de Gatwick, em Londres. Esta semana,Mas, na terça-feira,. Ou seja, protege efetivamente os ativos da Virgin Atlantic dos credores nos EUA, enquanto um tribunal do Reino Unido supervisiona as reivindicações.Uma porta-voz da Virgin Atlantic disse que, avança aEsta é a segunda companhia aérea do Grupo Virgin que pede este tipo de proteção, tendo sido a Virgin Australia a primeira a entrar com um pedido de administração voluntária, em abril.O anúncio de falência da companhia aérea, esta quarta-feira, acontece pouco mais de um mês depois de a Virgin Atlantic ter afirmado que tinha garantido financiamento para se manter por mais 18 meses., mas não finalizou o acordo.Mas na terça-feira, numa audiência em Londres,Com sede em Londres,A empresa opera exclusivamente rotas internacionais longas e suspendeu todas as viagens de passageiros em abril, quando a pandemia provocou uma queda nas viagens. Em julho, a companhia voltou a operar, mas de forma gradual e com menos viagens.

