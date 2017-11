Conversa Capital com Manuel Caldeira Cabral

Foto: Antena 1

Admite que desde 2005 que a "performance das exportações portuguesas é boa" e que 2018 até pode vir a ser melhor mas confessa que quando se quer que as previsões sejam aceites pelas instituições internacionais não se pode considerar que o pais vai ter grandes aumentos da quota de mercado.



A Autoeuropa continua a ser uma das empresas que mais contribui para o aumento das exportações. E apesar do conflito laboral, o ministro da Economia adiantou que tem a garantia de que a Autoeuropa vai continuar "empenhada" no investimento que tem em Portugal. Refere que o governo reuniu com a Administração mas "guarda reserva das conversas".



Sobre a situação fiscal das empresas, o ministro da Economia insiste que a descida do IRC continua a não ser para já uma opção: "A descida de impostos é talvez a coisa que não podemos dar". Admite que "houve uma opção de começar pelos impostos que aumentaram durante a crise como foram os impostos sobre o trabalho".



Manuel Caldeira Cabral admite que o assunto do aumento da derrama estadual para as empresas acima dos 35 milhões de lucro está a ser analisado, reconhece que se trata de um conjunto limitado de empresas, mas prefere não se pronunciar para deixar espaço ao Parlamento.



"Embora os partidos que apoiam a maioria não se inibirem de criticar o governo nalguns aspetos tem de haver reserva e tem de se deixar espaço ao parlamento para o que vão ser as suas decisões". Reconhece no entanto que a medida a ser tomada vai "claramente contra a descida da carga fiscal" que caracteriza o Orçamento do Estado.



Relativamente ao aumento do salário mínimo, sem se comprometer com montantes, adianta que ficou provado nos últimos dois anos que o aumento do salario mínimo não pôs em causa a competitividade das empresas e é com base neste pressuposto, num crescimento que não assenta em salários baixos que cabe à "concertação social verificar o que é possível e qual o ritmo a que é possível aumentar o salário mínimo".



Relativamente à realização da Web Summit, o ministro da Economia admite que é difícil garantir que a criação de alguns investimentos resultou da realização do evento em Portugal mas tem a certeza que a web Summit ajudou a colocar Portugal no mapa.



Quanto a ajudas do Estado e impacto financeiro, o ministro prefere não adiantar números mas garante que é um investimento com retorno garantido