Covid-19. Bloco quer regras para evitar que bancos lucrem com crise

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu este sábado que os bancos têm de ter regras para não lucrarem com a crise da covid-19, afirmando que toda a folga financeira que tiverem deve ser canalizada para solidariedade.