Covid-19. Casinos querem reabrir portas

A Associação Portuguesa de Casinos avança à Antena 1, que a quebra de receitas ronda os 60%, em comparação com o ano passado. Artur Magalhães Mateus, adjunto da direção, garante que estes espaços já estão a ter cuidados com a higiene das instalações.Os casinos aguardam por novidades do Governo, em relação à data de regresso à atividade e às regras que serão impostas. Novidades que podem sair já do próximo Conselho de Ministros marcado para esta manhã.A Associação Portuguesa de Casinos diz também que a necessidade de distanciamento de jogadores e funcionários deve levar à reconfiguração das salas de jogo.Por causa da pandemia que obrigou ao fecho de portas, a maioria dos casinos recorreram ao lay-off simplificado. Este é um sector que emprega de forma direta quatro mil pessoas e de forma indireta 12 mil.