Covid-19. Costa insurge-se contra declaração "repugnante" e anti-UE de ministro holandês

Hoekstra afirmou, numa videoconferência com homólogos dos 27, que a Comissão Europeia devia investigar países, como Espanha, que afirmam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus, apesar de a Zona Euro estar a crescer há sete anos consecutivos, segundo fontes europeias citadas na imprensa europeia., disse António Costa. Para o primeiro-ministro, a afirmação do ministro holandês"Se a União Europeia (UE) quer sobreviver é inaceitável que qualquer responsável político, seja de que país for, possa dar um resposta dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver", insurgiu-se o chefe do executivo., frisou.O primeiro-ministro considerou ser "boa altura" de todos na União "compreenderem que não foi a Espanha que criou o vírus" ou "que importou o vírus", salientando que "se algum país da UE pensa que resolve o problema do vírus deixando o vírus à solta noutro país, está muito enganado"., afirmou.

Acordo “manifestamente insuficiente”

A reunião dos chefes de estado e de governo terminou com divisões e num ambiente de forte tensão. Em causa, o debate em torno da emissão de dívida conjunta dos estados-membros, os chamados, que Portugal defende.António Costa precisou que, "em boa verdade", os quatro que se opuseram são "três totalmente contra" e "um que, sendo contra, tem abertura de espírito para discutir o que anteriormente nunca esteve disponível para discutir"., afirmou, recusando contudo identificar qualquer um dos Estados-membros a que se referia.O primeiro-ministro sublinhou por diversas vezes que a emissão de 'coronabonds' é fundamental e está prevista nos tratados e advertiu que "a Europa não pode ficar aquém do que os cidadãos pedem da Europa".

"É difícil imaginar uma situação mais extraordinária que atinja de forma tão global os Estados-membros e por uma razão absolutamente estranha", afirmou.

Costa diz que a Europa não pode continuar a discutir coisas como até aqui e recorda desafios como as migrações e a crise de 2008 para dizer que a União Europeia tem de agir de forma diferente.





Já existe uma maioria favorável à emissão de dívida pública conjunta na União Europeia, mas a medida existe unanimidade, o que neste momento se afigura impossível.

Eurogrupo mandatado para apresentar plano

O Conselho Europeu também abordou a necessidade de um programa de recuperação económica e mandatou o Eurogrupo para apresentar um plano, no prazo de 15 dias.

Mário Centeno já convocou os ministros das finanças da zona euro, para uma reunião na próxima semana, para que sejam definidas medidas concretas para enfrentar esta hecatombe da economia.





Neste Conselho Europeu, os governantes falaram de fronteiras, transporte aéreo, desenvolvimento de vacinas e apelaram a regras para acelerar a compra de equipamento médico.