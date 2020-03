Atualizamos ao minuto as informações sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Mais atualizações

9h36 - Rigor é o segredo chinês?









João Brêda conta à Antena 1 que ficou surpreendido com as medidas de contenção da pandemia que foram impostas pelo governo da China. Está há dois meses em quarentena em casa.



João Brêda é casado com uma cidadã chinesa e testemunhou a forma como aquele país travou o aumento do número de contágios. “Estou há 65 dias em casa”, afirma, para dizer que em Portugal todos deveriam fazer o mesmo.

8h59 - Casos positivos em Resende





O número de casos positivos de Covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Resende subiu para 31.







Num comunicado publicado no Facebook, o município informa que, durante o dia de quinta-feira, "foram confirmados mais nove casos de Covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Resende".







"Encontram-se registados, no total, 31 casos positivos e um óbito", acrescenta.







Na quinta-feira, as Forças Armadas procederam à desinfeção e descontaminação das instalações Santa Casa da Misericórdia de Resende.







8h36 - Testes do pezinho e vacinas não devem ser adiados







A Direção-Geral da Saúde alerta, numa nota divulgada no site na quinta-feira , que o teste do pezinho deve ser feito entre o terceiro e o sexto dia de vida e não pode ser adiado.





O mesmo acontece com as vacinas e as consultas de vigilância da saúde infantil e juvenil.







8h39 - China regista 55 novos casos importados





A China anunciou hoje 55 novos casos da Covid-19, 54 dos quais oriundos do exterior. Houve apenas um caso de contágio local, detetado em Zhejiang.







Nas últimas horas morreram mais cinco pessoas no país. Há até ao momento um total de 3.292 vítimas mortais.







8h31 - Lar em Vila Real com 25 casos positivos





O lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, fez nas últimas horas 75 testes ao novo coronavírus. Alguns resultados já são conhecidos: 25 deram positivo e quatro deram negativo.





Os restantes continuam a aguardar resultados laboratoriais.





Nesta altura, com os 25 novos casos confirmados, elevou-se para 45 o número de infetados naquele lar.







O presidente da Câmara garantiu que as pessoas vão ser retiradas à medida que sejam conhecidos os resultados. Entretantol o centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro assumiu os cuidados a prestar aos idosos.





8h24 - Bolsonaro diz que "nada acontece com os brasileiros"





O Presidente do Brasil voltou a subestimar a pandemia e disse na quinta-feira que o contágio no país não vai assumir proporções semelhantes nos Estados Unidos.



"Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O sujeito pula num esgoto e sai mergulhando, não acontece nada com ele", disse Jair Bolsonaro.





António Costa considerou "repugnantes" as declarações do ministro holandês das Finanças, Wopke Hoekstra, que defendeu a investigação de Espanha por não ter capacidade orçamental para fazer face à pandemia.

A reunião por videoconferência durou cerca de seis horas.





Ainda assim, os Estados-membros deram luz verde para lançar um programa de recuperação da economia europeia e mobilizar uma linha de financiamento global de 240 mil milhões de euros.



António Costa considera o acordo alcançado insuficiente. E alerta que, se a União Europeia não souber dar resposta a esta crise, como fez em relação a outras, sofrerá muito.







O primeiro-ministro português explicou que o Eurogrupo terá de mobilizar, no prazo máximo de duas semanas, fundos para apoiar os 27.

O quadro em Portugal



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo. Morreram perto de 23 mil.

O município de Resende adiantou na última madrugada que, durante o dia de quinta-feira, "foram confirmados mais nove casos de Covid-19 na Santa Casa da Misericórdia" local.Estão ali registados 31 casos positivos e uma morte.O Conselho Europeu não chegou a um consenso sobre medidas para combater a crise gerada pelo novo coronavírus - não houve acordo sobre a emissão de dívida comum.A medida afigura-se decisiva para financiar ações tendo em vista fazer frente à pandemia em todos os Estados-membros. Mas alguns dos 27 opõem-se de forma veementeContas feitas, 13 paises defendem a emissão de dívida. Holanda, Áustria e Finlândia opõe-se. A Alemanha também está contra, mas admite negociar. Outros Estados-membros não tomaram posição.O relatório de quinta-feira da Direção-Geral da Saúde referia 60 mortes associadas à Covid-19, mais 17 do que na véspera, e 3544 casos de infeção.A região Norte é a que regista o maior número de mortes (28), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (18), da região Centro (13) e do Algarve (1). Face a quarta-feira, em que se registaram 43 mortes, verificou-se um aumento de 39,5 por cento.Havia 3544 casos confirmados, mais 549 (um aumento de 18,3 por cento) face a quarta-feira.Das 60 mortes registadas, 33 tinham mais de 80 anos, 15 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, oito entre os 60 e os 69 anos e quatro entre os 50 e os 59 anos.Os dados da DGS precisam que Lisboa é a cidade que regista o maior número de casos pelo coronavírus SARSCov2 (284), logo seguida do Porto com (259 casos), Vila Nova de Gaia (163), Maia (157), Ovar (119), Gondomar (114), Valongo (100) e Braga (98).Desde o dia 1 de janeiro, existem 22.257 casos suspeitos, dos quais 2145 aguardam resultado laboratorial.Há 16.568 casos que não se confirmaram e 43 doentes que já recuperaram. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 14.994 casos.