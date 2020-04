Covid-19. Costa quer entregar orçamento suplementar antes do verão

O primeiro-ministro pretende entregar um orçamento suplementar antes do verão, que inclua o aumento de despesa para combater a epidemia e a crise económica.

Em entrevista ao Expresso, António Costa sublinha que a recuperação vai ser lenta e que o apoio do Estado à economia terá limitações.



O chefe do Governo avisa também que a despesa de agora vai implicar o aumento de impostos no futuro.