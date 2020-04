Covid-19. Eurogrupo dividido quanto a mecanismos de apoio aos Estados

O que está a debate é um pacote no valor de 540 mil milhões de euros, sobretudo empréstimos, para recuperar a economia após a pandemia de covid-19.



O Eurogrupo debate as condições sob as quais cada país poderá recorrer a este mecanismo, com as posições a oscilarem entre a holandesa (condicionamentos), a alemã (algumas condições) e a italiana (que o rejeita).



A análise de Duarte Valente, correspondente da RTP em Bruxelas.