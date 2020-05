Covid-19. Micro, pequenas e médias empresas já podem pedir ajuda

Com uma dotação de 100 milhões de euros o Programa Adaptar visa apoiar as empresas nos custos com a aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores, equipamentos de higienização, contratos de desinfeção ou gastos com organização do espaço.Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Economia e da Transição Digital adianta que”.

Como funciona para as PME

O Adaptar dirige-se também às pequenas e médias empresas (PME), sendo aceites projetos entre 5.000 e 40.000 euros, com um financiamento de 50% a fundo perdido, no âmbito do Portugal 2020, através do Compete e dos programas operacionais regionais.



No caso das PME, a decisão sobre a candidatura será tomada em 20 dias úteis.Em ambas as situações, após a validação do termo de aceitação da candidatura, será processado um adiantamento automático de valor equivalente a 50% do incentivo aprovado.

O Programa Adaptar foi aprovado pelo Conselho de Ministros na terça-feira.

Áreas abrangidas

A pandemia de Covid-19 já provocou em Portugal 1.184 pessoas mortos das 28.319 confirmadas como infetadas, e há 3.198 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.